Italská pošta denně doručí sto kilogramů korespondence pro papeže Lva

Italská pošta oznámila, že do třídírny ve Fiumicinu poblíž Říma přicházejí stovky dopisů adresovaných papeži. Od začátku jeho zvolení proudí korespondence na jeho adresu nepřetržitě.

Benedetta Capelli – Vatikán

„To His Holiness Pope Leo“, „Pro Jeho Svatost“. Na zadní straně dopisů a pohlednic je jasně uvedeno místo určení, i když adresa může být nejasná nebo nepřesná. Italským doručovatelům to nevadí, pošta se doručuje do Vatikánu a příjemcem 100 kg dopisů denně je papež. Informovala o tom italská pošta v tiskové zprávě.

Neustálý příliv

Podle Antonella Chidichima, vedoucího třídírny italské pošty ve Fiumicinu, se jedná o neustálý trend od dne zvolení Roberta Prevosta, 8. května 2025. „Dopisy přicházejí z celého světa a v současné době není možné určit, která země píše papeži nejvíce. Dnes dorazily dopisy a pohlednice ze Spojených států, Kosova a Indie“.

Cílová stanice Vatikán

Po první zastávce v třídírně pošty ve Fiumicinu prochází denní pošta určená Svatému stolci bezpečnostní kontrolou a je zpracována pomocí zařízení pro registraci a vážení, které je řízeno počítačovým systémem. Poté „papežská pošta“ putuje do distribučního centra v oblasti nejblíže Vatikánu a následně je doručena.