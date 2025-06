Íránský kardinál Mathieu: Modleme se za obnovení jednání

Snímek z Teheránu po leteckých útocích (AFP or licensors)

Kardinál Dominique Joseph Mathieu, arcibiskup latinské církve v Teheránu a Isfahánu, hovoří pro Vatikánská média o konfliktu, který vypukl mezi Izraelem a zemí, ve které žije, a poznamenává: „Setkávám se situací vysídlených osob, zraněných a mrtvých. V obou zemích je mnoho obětí. Jde o válku, která mnoho lidí donutila opustit své domovy a přesunout se do bezpečnějších oblastí ve vnitrozemí.”

Federico Piana, Vatikán



„Dnes se nacházím v přítomnosti kolaterálních obětí: vysídlených osob, zraněných, mrtvých. V obou zemích je mnoho civilních obětí, ať už úmyslných, nebo neúmyslných.“

Kardinál Dominique Joseph Mathieu, arcibiskup latinského obřadu v Teheránu a Isfahánu, to vyjádřil pro vatikánská média z íránského hlavního města, které je terčem těžkých bombardování a nachází se pod velkým tlakem.

Klamný dojem normality

S lítostí kardinál šestý den války sděluje, že v 11. městské čtvrti, kde se zdržuje, je v tuto chvíli vše klamné, protože „právě bylo obnoveno připojení k internetu, svítí slunce, zpívají ptáci a teploty jsou příjemné“.

Upřesňuje však, že jde pouze o zdání, protože v noci „je protivzdušná obrana aktivnější než kdy jindy. A v jistém smyslu je to uklidňující, protože zde nejsou žádné úkryty, kde by se dalo schovat, ani sirény, které by varovaly před přilétajícími raketami“.

Konflikt bez hranic

Kardinál Mathieu vysvětluje, že se jedná o válku bez proti sobě stojících armád.

„Neexistuje žádná společná hranice, kde by se mohly střetnout, takže vše se odehrává ve vzdušném prostoru, kde se střetávají rakety a drony – v podstatě jde o asymetrický konflikt, při kterém je systematicky porušován vzdušný prostor jiných národů.“

Komunita na útěku

Kardinál také poskytl podrobné a dosud nezveřejněné informace o místní komunitě, která byla „částečně opuštěna v postižených oblastech, zatímco mnoho dalších se přestěhovalo do bezpečnějších částí země".

„Navíc, prozatím,“ vysvětluje, „některé ambasády čekají do konce týdne, než zváží úplnou evakuaci.“

Krev prolitá zbytečně

Arcibiskup Teheránu s obavami přemýšlí o marnosti války.

„Není to řešení,“ říká s přesvědčením. „Možná by bylo lepší, kdyby se strany vrátily k jednacímu stolu. Z tohoto důvodu se zavazujeme k intenzivní modlitbě.“

V těchto dnech, jak poznamenává, zažil solidaritu vyjádřenou mnoha lidmi.

Upřímné poděkování za modlitby

„Děkuji vám z celého srdce,“ říká kardinál a dodává: „Modlíme se za vás, modlete se za nás – sjednoceni v Kristu, který svou krví spasil svět.“

Na závěr kardinál Mathieu připomíná List Efezským, „v němž je psáno, že Ježíš ‚udělal ze dvou jeden lid‘ a zbořil zeď, která je oddělovala, tedy nepřátelství mezi námi“.