Ukrajinská lékařka Viktorie na frontě: 'Sílu mi dává Bůh'

Svědectví mladé lékařky, která už dva roky pracuje pro zraněné vojáky: Mnozí odešli, já zůstala a myslím především na lidi s postižením. „Často nechápu, proč se věci staly tak, jak se staly, a tak prosím Boha, aby mi dal moudrost a sílu to přijmout, a on mi pomáhá.“

Svitlana Dukovych - Vatikán

„Na frontě jsem se nesetkala s žádnými nevěřícími. Je to víra, která vás drží nad vodou ve všem tom válečném chaosu, bolesti, utrpení a možná i zklamání. Je však těžké vysvětlit, jak Bůh jedná: cítíte to ve svém srdci. Mnohokrát jsem viděla, jak Hospodin zachraňuje životy věřících i nevěřících, jako by promlouval skrze okolnosti: 'Jsem tady, neopustil jsem vás'." Třicetiletá Viktorie už dva roky slouží jako vojenská lékařka na Ukrajině a podílí se na evakuaci zraněných vojáků z fronty. V krátkých přestávkách ve službě mladá žena cestuje z východu země do hlavního města Kyjeva, aby složila lékařské zkoušky, kde je v posledním ročníku. Předtím vystudovala lékařskou fakultu a poté pracovala na terapeutickém oddělení kyjevské nemocnice.

Rozhodnutí zůstat



V hlavním městě se ocitla na začátku totální války; zatímco mnozí město opouštěli, ona se rozhodla zůstat. „Věděla jsem, že stejně neodejdou všichni,“ vzpomíná, „především lidé s postižením nebo lidé ve zvláštních životních situacích. Ale především jsem věděla, že naše armáda zůstane a že bude potřebovat lékařskou péči. A protože jsem vystudovaná lékařka, rozhodla jsem se zůstat v Kyjevě. Neměla jsem moc času na přemýšlení, ale bylo to vědomé rozhodnutí“.

Úsilí a odpovědnost



Na frontové linii pracuje mladá žena společně s řidičem. „Jsme jen dva,“ vysvětluje, “protože lékařů je jen pár. V resuscitačních týmech je také anesteziolog. Někdy s nimi pracuji i já, ale je to nesmírně náročná práce, protože fyzická zátěž je velmi vysoká. Někdy se například dostaneme do této situace: vezmeme vážného pacienta, který je na umělé plicní ventilaci a je v bezvědomí, odvezeme ho do nemocnice, kde dostane specifickou léčbu, a cestou zpět můžeme mít další výjezd. Cesta tam a zpět trvá osm hodin, takže je to fyzicky náročné, takže se čas od času střídáme: někdy pracujeme v resuscitačním týmu, jindy se stabilnějšími pacienty. I když ve válce nic takového jako „stabilní pacient“ neexistuje, protože ve skutečnosti se každý pacient může během cesty stát kritickým. Takže pokaždé je to velká zodpovědnost a obrovské úsilí, jinak bychom nebyli schopni zachránit životy“.

První den služby v Bachmutu



Na svůj první den služby ve válečné zóně vzpomíná Viktorie velmi dobře. Vzpomíná na něj s příznačným výrazem: „Před očima smrti“. Byla součástí resuscitačního týmu. Byli povoláni do Bachmutu, který ještě nebyl obsazen Rusy, aby pomohli mladému muži, který řídil sanitku a se zdravotníkem na palubě měl nehodu, protože, jak se na frontě často stává, byl nucen jet vysokou rychlostí. Byl to cizinec, který přišel na Ukrajinu jako dobrovolník. Bohužel,“ vypráví žena, “chlapec měl vážná zranění. Ve skutečnosti jsme se jako resuscitační tým snažili udělat vše pro záchranu jeho života. Bojovali jsme více než 30 minut, více, než vyžadoval protokol, dělali jsme, co jsme mohli. Ale bohužel se ho nepodařilo zachránit. Byla jsem poslední, kdo opustil resuscitační místnost. Zavřela jsem jeho oči a svěřila ho Božímu milosrdenství... Modlila jsem se za něj, aby ho Hospodin přijal po tak velké oběti: přišel z jiné země, aby nám pomohl. Jsem mu za to velmi vděčná.

Bůh je blízko



Tato bolestná zkušenost byla pro mladou lékařku první, ale bohužel ne poslední. V těchto chvílích jí pomáhala hluboká víra a jistota v Boží zaslíbení: „Jsem tady, neopustil jsem tě“. Tato slova Viktorie hluboce pocítila jako pravdivá, když se jí samotné stala nehoda. Do té doby prožívala období duchovní vyprahlosti, cítila se kvůli velkému pracovnímu vytížení velmi unavená a nemohla se ani modlit. Ponořena do této vyčerpávající každodenní rutiny měla sílu se Boha pouze zeptat: „Kde jsi?“.

Nehoda



Jednoho dne, když se vracela z evakuace těžce zraněného, se sanitka, v níž jela, stala součástí dopravní nehody: řidič nezvládl zatáčku a auto se několikrát převrátilo. „Pamatuji si, že se všechno kolem točilo a auto se zastavilo s koly nahoře, ale já jsem stála rovně. Auto bylo tak pomačkané, že se nedalo opravit. Navíc tam byla kyslíková láhev, která mohla kdykoli explodovat. Ale mně i řidiči se nic nestalo. Měla jsem dojem, že mě andělé postavili zpátky na nohy. Když mě vytáhli z auta, modlila jsem se jako nikdy předtím. Skrze tento zážitek mi Hospodin řekl: „Já jsem s tebou. Chápeš, co se ti mohlo stát?“. První, co jsem udělala, bylo, že jsem šla do kostela v Kramatorsku poděkovat Bohu“.

Nad rámec protokolů



Vojenští lékaři a zdravotníci musí svou práci vykonávat rychle a efektivně, protože nebojují jen o životy druhých, ale riskují i svůj vlastní. Aby zachránili životy, musí dodržovat protokoly, ale často jdou nad rámec těchto předpisů. „Pohled do očí, milý úsměv, slovo povzbuzení: to jsou věci, které protokoly nespecifikují,“ říká Drucraina, “ale jsou nedílnou součástí mé každodenní práce. Pacienti mě často drží za ruku, zejména ti, kteří utrpěli poranění očí v důsledku střepin nebo chemických popálenin. Vzpomínám si, že při jedné z evakuací jsme vezli do Dněpru vojáka, který neviděl. Jeli jsme asi čtyři hodiny. Pacient se mě držel za ruku, a když jsem mu ji vzala, abych dala injekci jinému zraněnému v autě, začal se zmítat a ptal se mě: „Viktorie, kde jsi? Chci se držet tvé ruky'“.

Modlitba



Přestože se Viktorie snaží dívat na utrpení prizmatem víry, je pro ni někdy těžké pochopit Boží vůli: „Často nechápu, proč se věci vyvinuly tak, jak se vyvinuly, proč mladý člověk odešel k Pánu. Pak prosím Boha: 'Dej mi moudrost, dej mi sílu, abych to všechno přijala', a on mi tu sílu dává.“

Naděje v budoucnost



Pro ty, s nimiž se setkává a kterým zachraňuje život, je paprskem světla. A kde vidí paprsky světla, kde vidí naději v zemi, která se už více než tři roky každý den probouzí za zvuku raket, dronů a výbuchů bomb? „Pro mě,“ říká, “jsou záblesky naděje v naší víře. Věřím, že Hospodin do každého člověka zasel semínko sebe sama a své naděje. A víra nás motivuje k činům: já například věřím, že se moje země ubrání, a tak jdu na frontu, pomáhám zachraňovat životy a dělám, co můžu. Jsem-li malou kapkou v moři, děkuji za to Bohu. Věřím, že Ukrajina bude svobodná a nezávislá. Věřím, že všichni lidé, které evakuuji, se vrátí domů živí a zdraví. Věřím, že jejich rodiny budou šťastné, až dostanou zprávu, že otec, bratr, matka jsou naživu. Věřím, že Hospodin vede každého z nás a také, že Bůh působí skrze každého z nás“.