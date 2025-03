Otec Faltas: počet dětí zabitých v Gaze je šokující

Vikář Kustodie Svaté země hovoří o příliš velkém počtu mrtvých nezletilých v Pásmu Gazy: Zabíjení nevinných, neschopných ublížit, je skvrnou, kterou lidstvo nebude schopno vymazat ze svých dějin.

Roberto Cetera - Vatikán

Obnovení války v Gaze je v těchto hodinách charakterizováno vysokým počtem zabitých nezletilých. Hovoříme s vikářem Kustodie Svaté země, otcem Ibrahimem Faltasem, který se od začátku války angažuje v podpoře a zajišťování nemocniční léčby pro děti z Gazy.

Otče Ibrahime, v žádné jiné válce nebylo zabito tak vysoké procento dětí. Můžete vysvětlit proč?

Do značné míry si myslím, že je to proto, že rodiny v Gaze jsou početné, obyvatelstvo Gazy je velmi mladé. Ale i když je pro mě těžké rekonstruovat proč, znám dobře bolest rodičů v Gaze, kteří ztratili dítě a mnohdy i více než jedno. Zabíjení nevinných a bezbranných dětí, které nejsou schopny ublížit, je skvrnou, kterou lidstvo nebude schopno vymazat ze svých dějin. Počty malých dětí zabitých v Gaze jsou ohromující a pomyšlení na stopy, které si tolik z nich ponese na těle, srdci a mysli po celý život, způsobuje obrovskou bolest. Ve vašich médiích se méně mluví o nárůstu střetů na Západním břehu Jordánu, kde se zvýšil počet mrtvých, zraněných a zatčených. Mezi mrtvými a zraněnými je i v této části Palestiny mnoho dětí.

Čísla prezentovaná palestinským ministerstvem zdravotnictví jsou impozantní: 15 613 zabitých a 33 900 zraněných nezletilých od začátku války. Jen zabitých kojenců je 876 a dětí mladších pěti let 4 110. Údaje o počtu osiřelých dětí a nezletilých nejsou k dispozici. Máte o tom nějaké informace? Kolik je předpokládaných sirotků? A kdo se o ně nyní stará?

Odhady hovoří o přibližně 20 000 osiřelých dětí. Čísla jsou vysoká a bohužel se mohou ještě zvýšit, protože není známo, kolik těl je pohřbeno v sutinách. Říkají mi, že starší děti se často starají o mladší sourozence tak, že převezmou odpovědnost dospělého. Drama této války spočívá zejména v nemožnosti pomoci, protože kromě toho, že není možné získat humanitární pomoc, se do Gazy dostalo jen několik dobrovolníků, a to na krátkou dobu. Je velmi smutné být bezmocný a bezmocný ve vzdálenosti jen několika kilometrů.

V této otázce dětí jste se několikrát setkal s papežem Františkem. Co vám papež v této souvislosti navrhl?

Se Svatým otcem jsem se setkal 3. února, deset dní před jeho přijetím do nemocnice Gemelli. Papež František tehdy spojil mnoho osobností a institucí z celého světa na summitu o dětech s velmi příznačným názvem: „Milujme a chraňme je“. Po skončení summitu se Svatý otec setkal s dětmi přijatými v Itálii z válečných oblastí. Děti z Gazy mi vyprávěly, že se setkaly s milujícím dědečkem, který se na ně díval dobrýma očima. Za dvanáct let jeho pontifikátu jsem se s papežem Františkem setkal mnohokrát a v poslední době jsem měl častou příležitost s ním hovořit. Pokaždé se mě ptal na situaci ve Svaté zemi, na život lidí a zejména těch nejmenších. Svatému otci velmi záleží na budoucích generacích, svůj zájem o růst a vývoj dětí předává s vizí ochranitelského, bdělého a spravedlivého otce. Papež František mě vždy povzbuzoval v projektech ve prospěch dětí, zejména v těch, které se týkají mírové výchovy.

Od obnovení války minulé úterý je počet zabitých dětí obrovský. Jen za první noc jich bylo 130. Jaké zprávy k vám přicházejí z Gazy?

Bohužel se počet již zvýšil, a pokud se zbraně nezastaví, je to číslo, které bude dále stoupat. Z Gazy dostávám zprávy, které nejsou příliš uklidňující. Obnovení války bylo velmi násilné a náhlé. Ve Svaté zemi se jedná o důležité období: pro muslimy je to měsíc ramadán, pro křesťany je to postní doba. Jsou to časy, kdy lidé vzájemně respektují své rituály, liturgie a tradice. Zdá se, že zprávy o smrti a ničení jsou v těchto dnech ještě více srdcervoucí a smrt nevinných lidí je vždy hluboce bolestná.

Je cítit velký soucit s osudem těchto dětí. Co můžeme udělat zde v Evropě, abychom podpořili cennou práci, kterou vy a vám podobní lidé v Palestině dělají?

Svět cítí soucit a něhu k dětem, cítí odpovědnost za zajištění jejich práv, jejich budoucnosti, jejich životních potřeb. Je velmi zarážející, že tento pocit nesdílejí ti, kteří způsobují smrt a utrpení dětí. Jsem vikářem Kustodie Svaté země, která již více než 800 let střeží svatá místa a živé kameny, které je obývají. Kustodie poskytuje práci, vzdělání, bydlení, podporu mnoha potřebným. V posledních letech čelíme větším obtížím kvůli válce, neustálému napětí, pandemii. Naše práce jsou podporovány Prozřetelností a dobrodinci, kteří nám pomáhají být ve službě dětem a Svaté zemi. Doufám, že letošní velkopáteční sbírka pro Svatou zemi bude ještě štědřejší než v minulosti. Především věříme v modlitby všech, že vzácný dar míru brzy dorazí k dětem na celém světě. Kéž svaté betlémské Dítě děti chrání, podporuje a opatruje jejich úsměvy!