Dvanáct let sloužíte nejen církvi, ale celému lidstvu, píše papeži italský prezident

Ve středu 19. března bylo zveřejněno poselství prezidenta Italské republiky papeži Františkovi u příležitosti dvanáctého výročí zahájení jeho pontifikátu: „Zatímco na mezinárodní úrovni se zdá, že důvody práva a správného uspořádání soužití mezi státy slábnou, váš hlas je a zůstává potřebnější než kdy jindy“.

Vatican News

Vděčnost, a to jménem celého italského lidu, za „láskyplnou“ blízkost a přání „brzkého uzdravení“. Takové pocity vyjádřil prezident Italské republiky Sergio Mattarella v poselství adresovaném papeži Františkovi u příležitosti dvanáctého výročí zahájení jeho pontifikátu. Papeže, který je od 14. února hospitalizován na klinice Gemelli, Mattarella ujišťuje o vděčnosti „za těchto dvanáct let, během nichž vydával co nejautentičtější svědectví o evangelijních hodnotách v neustálé službě nejen katolické církvi, ale celému lidstvu“.

„Encyklika Dilexit nos nabízí zářný příklad této náklonnosti,“ uvádí se v poselství, které zveřejnil Kvirinál, „svou výzvou každé ženě a každému muži dobré vůle, aby překročili hranice osobního prospěchu a uznali, že jsou s druhými spojeni poutem lidského bratrství, které odhlíží od hledisek geografické blízkosti nebo kulturní spřízněnosti“.

Hlas potřebnější než kdy jindy

V této souvislosti italský prezident připomíná „bezprecedentní body k zamyšlení“, které „vysoké“ Františkovo magisterium postavilo do centra debaty na důležitých multilaterálních fórech: konferenci smluvních stran Úmluvy OSN o změně klimatu, zasedání G7, kterému předsedala Itálie, a G20. Při všech těchto příležitostech papež - jak píše Sergio Mattarella - „přinesl živou výzvu ke znovuobjevení naděje, k odložení logiky síly a nátlaku, k těm případům obnovy, které odhaluje etické využívání nových technologií“.

„Zatímco na mezinárodní úrovni se zdá, že důvody pro právo a pro správnou artikulaci soužití mezi státy slábnou, váš hlas je a zůstává potřebnější než kdy jindy,“ uvádí dále hlava Italského státu.

Jubileum a nadcházející kanonizace blahoslavených Acutise a Frassatiho

Poselství rovněž připomíná otevření Svaté brány v římské věznici Rebibbia na začátku jubilejního roku (26. prosince 2024), jakož i rozhodnutí povýšit k úctě oltáře v nadcházejících měsících Carla Acutise a Piera Giorgia Frassatiho, „velmi oblíbené osobnosti, a to i mladšími generacemi“. Tato papežova rozhodnutí „vzbuzují v mých spoluobčanech živou vděčnost vůči římskému biskupovi, jehož zvláštní péči o Itálii všichni cítíme“.

V závěru poselství proto italský prezident vyslovuje papeži Františkovi „upřímné přání všeho dobrého v pokračování pontifikátu“ spolu se srdečným přáním brzkého uzdravení.