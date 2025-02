Z Gazy přiletělo do Itálie čtrnáct malých onkologických pacientů

Příjezd dětí z Gazy do nemocnice v severoitalském Turíně (ANSA)

Vikář františkánské kustodie Svaté země, otec Ibrahim Faltas, popisuje přílet malých pacientů z Pásma Gazy na římské letiště: vděčnost a starost, jsou to děti, které mají právo na životní projekt určený a zamýšlený pro jejich budoucnost.

Ibrahim Faltas

V těchto těžkých dnech nám nové a konkrétní gesto solidarity pomáhá doufat! Po mnoha měsících a díky pokračujícímu příměří Itálie ve čtvrtek 13. února večer přivítala čtrnáct vážně nemocných dětí z Gazy a jejich pečovatele. Není snadné řešit převoz pacientů, kteří potřebují léčbu, skutečně složité je převézt děti s onkologickým onemocněním. Měl jsem možnost být přítomen příletu letadla italského letectva na letiště Ciampino a spolu s italskými ministry Antoniem Tajanim a Annou Marií Bernini, rektorkou římské univerzity Sapienza, a Dr. Ramzim Khourym, předsedou Vysokého prezidentského výboru pro záležitosti církví v Palestině, abych přivítal tyto děti a jejich doprovod.

Prolínají se zde různé pocity: radost a smutek, vděčnost a obavy. Radost se objevuje při pomyšlení, že můžeme přijmout děti, pečovat o ně a zachránit je, smutek se objevuje proto, že tyto bytosti, zranitelné kvůli ničivým nemocem, trpí válkou, která je obklopuje a která brání životně důležité péči. Vděčnost za nasazení vlády a italského národa: viděl jsem a dotkl se citu a štědrosti všech. Mám obavy, všichni máme obavy o nejbližší budoucnost. Převoz nemocných z Gazy byl zablokován měsíci války, která zabránila tomu, aby se jakákoli pomoc dostala dovnitř, a aby se ti, kteří potřebují pomoc, dostali ven. Nechci ani pomyslet na to, co by se mohlo stát, kdyby válka obnovila svou cestu smrti a ničení.

Tyto pocity se snoubí s jistotou, že osobní a profesionální práce záchranářů je odměněna vděčnými úsměvy těch, kteří byli přijati. Přivítání dětí, jejich práv a potřeb je nejvyšším smyslem civilizace, který mohou lidé projevit.

Pomoc a péče jsou životem pro tyto děti, které mají také právo na životní projekt určený a žádoucí pro jejich budoucnost. Musíme dětem vrátit to, co jim válka odcizila: právo na život, na zdraví, na vzdělání, na hru.