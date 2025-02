USA, Otec Bizzotto: Ochrana migrantů a uprchlíků je morální povinností

Po Trumpově zásahu proti migrantům skalabrinský kněz z Chicaga připomíná solidaritu, kterou již misionáři svatého Karla Boromejského vyjádřili biskupské konferenci USA na obranu lidské důstojnosti a práv migrantů. Jsou to lidé, kteří se „s obětavostí“ vydali „riskovat vše a najít životní šanci“ a kteří žijí „ve strachu, že budou vypátráni“ a následně deportováni do zemí svého původu.

vUSA, Otec Bizzotto: Ochrana migrantů a uprchlíků je morální povinností



Po Trumpově zásahu proti migrantům skalabrinský kněz z Chicaga připomíná solidaritu, kterou již misionáři svatého Karla Boromejského vyjádřili biskupské konferenci USA na obranu lidské důstojnosti a práv migrantů. Jsou to lidé, kteří se „s obětavostí“ vydali „riskovat vše a najít životní šanci“ a kteří žijí „ve strachu, že budou vypátráni“ a následně deportováni do zemí svého původu.



Giada Aquilino - Vatikán



Ochrana migrantů a uprchlíků není volitelná, je to „morální povinnost“. Po tvrdém zásahu proti migraci, o němž rozhodl americký prezident Donald Trump, misionář otec Giovanni Bizzotto, skalabrinský provinciál pro Spojené státy a Kanadu (západ), jakož i pro Mexiko, Guatemalu a Salvador, v rozhovoru s vatikánskými médii opakuje nótu, s níž misionáři svatého Karla Boromejského tento týden vyjádřili solidaritu s Biskupskou konferencí USA a jejím předsedou arcibiskupem Timothy Brogliem za jejich jasný postoj na obranu lidské důstojnosti a práv migrantů. Otec Bizzotto působí na americkém kontinentu od roku 1981 po boku lidí, kteří se „s obětmi“ vydali „z Venezuely, Haiti, Kolumbie, Ekvádoru, opustili rodinu, přátele, zemi, aby - jak zdůrazňuje - riskovali vše a našli životní příležitost ve Spojených státech“. Italský skalabrinián se pozastavuje právě nad stavem „zvláštní zranitelnosti“, v němž se migranti nacházejí a na který upozornil papež František ve svém nedávném dopise americkým biskupům. Mezi těmito lidmi, jak vysvětluje, panuje velmi silný „strach, že budou vypátráni“ a následně deportováni do zemí svého původu, vysvětluje otec Bizzotto a poukazuje zejména na situaci v Chicagu, kde vykonává své poslání, a v multikulturních farnostech, v domovech pro migranty a v osmi komunitních centrech, které skalabriniáni provozují v Mexiku, Guatemale a Salvadoru, kde poskytují jídlo, právní pomoc, pomoc s nájmem, podporu při školní docházce a doprovázení v procesu přijímání, ochrany, podpory a integrace, k němuž papež opakovaně vyzval.



Migranti zablokovaní pozastavením aplikace Cbp One



Misionář si všímá, že nyní dochází k dvojí kritické situaci. „Jsou tu ti, kteří čekali na schůzku v aplikaci Cbp One, programu pro získání dokumentovaného vstupu do USA, který byl nyní pozastaven: máme tisíce a tisíce lidí na jižní hranici, v Mexico City a Guatemale, kteří jsou v současné době zablokováni, protože už není k dispozici. Zároveň mnoho lidí již v rámci tohoto programu vstoupilo do USA a čekalo na schůzku k pohovoru s příslušnými úřady, ale nyní hlásí, že žádosti již nejsou vyřizovány“, přičemž rovněž upozorňuje, že „existují migranti bez dokladů, kteří jsou v USA již 20-30 let a mají zde své životy a rodiny". V rámci regulace, která má zabránit nekontrolovanému přílivu, jenž by způsobil sociální nestabilitu, je však stále cílem, domnívá se misionář, „bránit důstojnost každého člověka“.



Deportace migrantů z USA

USA potřebují pracovní sílu



Dodává, že do Chicaga za poslední rok a půl „přišlo více než 40 000 migrantů“, stejně jako do dalších „měst útočiště“, New Yorku nebo Los Angeles. Jedná se o „lidi, kteří přicházejí z chudých reálií - z Latinské Ameriky a dalších zemí -, kde nejsou prostředky na důstojnou existenci, zejména z mnoha zemí, kde je situace z ekonomického hlediska stále velmi nejistá. Nemluvě o přírodních katastrofách, neadekvátní politice, násilí, nejistotě a kriminalitě“. Otec Bizzotto s nimi vede každodenní dialog, stejně jako ostatní skalabriniáni působící v oblasti jeho působnosti, kterých je asi osmdesát. Opakující se otázka, téměř „litanie“, zní: „Otče, chci jít pracovat, kam mohu jít?“. Protože se jedná především o dělníky, a to v kontextu, kdy se však některá opatření snaží ztotožnit „nelegální status některých migrantů s kriminalitou“, jak upozornil papež ve svém poselství americkým prelátům. Na druhou stranu ujišťuje, že „práce ve Spojených státech je: chybí pracovní síla, zejména v těch skromných zaměstnáních, která migranti vždy vykonávali a vykonávají, v zemědělství, v hotelích, v restauracích“.