Tři sta padesát rabínů odmítá „etnické čistky“ vůči Palestincům

Stránka listu The New York Times: „Trump vyzval k vyhoštění všech Palestinců z Gazy. Židé říkají etnickým čistkám ne!“.

Náboženští představitelé a představitelé občanské společnosti v Severní Americe se na stránkách deníku New York Times vyslovují proti plánu amerického prezidenta Trumpa vystěhovat Palestince z Pásma Gazy, aby zde vznikl pozemek pro výstavbu nemovitostí. Rabín David Rosen pro vatikánská média: „Nucené vysídlení je nemorální a odporuje Ženevské konvenci“.

Roberto Paglialonga - Vatikán

Tato zpráva nemohla nevzbudit rozruch. Celá stránka listu The New York Times, bílé pozadí a uprostřed velký černý rámeček, v němž vyniká několik, pro nás příznačných, slov: „Trump vyzval k vyhoštění všech Palestinců z Gazy. Židé říkají etnickým čistkám ne!“. Drsná výzva, která vyjadřuje veškeré jejich rozhořčení, podepsaná více než 350 rabíny, aktivisty a dalšími osobnostmi severoamerické židovské kultury, kteří se rozhodli odsoudit návrh amerického prezidenta na „vystěhování Palestinců z Pásma“, aby tam vznikl cenný realitní areál. Plán, který by zahrnoval přesídlení přibližně 2 milionů lidí, kteří přežili konflikt mezi Izraelem a Hamásem, do arabských zemí - například do Egypta a Jordánska -, oznámil Trump minulý týden na závěr setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Mezi zástupci občanské společnosti, kteří výzvu podepsali, jsou například dramatik Tony Kushner, herečka Ilana Glazerová, kanadská spisovatelka a aktivistka Naomi Kleinová a herec Joacquin Phoenix.

Přečtěte si také 13/02/2025 Doufáme v trvalý mír, odmítáme deportace Palestinců, uvedl kardinál Parolin při výročí Lateránských smluv Vatikánský státní sekretář na okraj slavnostního ceremoniálu v sídle italského velvyslanectví při Svatém stolci uvedl, že lidem, kteří se narodili a žijí v Gaze, musí být umožněno ...

Trumpův plán je „zákeřný“



Cody Edgerly, ředitel kampaně „V našem jménu“ a jeden z hlavních organizátorů inzerátu, ve zprávě v deníku The Guardian uvedl, že „je povzbudivé vidět tak rychlý příliv podpory napříč náboženským a politickým spektrem“. Trumpův nápad, který mnohým evokuje Nakbu z roku 1948, zpochybnil jeden ze signatářů, Tobia Spitzer, vrchní rabín kongregace Doshei Tzedek v Newtonu ve státě Massachusetts, jako „zákeřný plán“, proti kterému je „životně důležité“ se postavit. „My Židé víme lépe než kdokoli jiný, k jakému násilí mohou podobné fantazie vést,“ dodal a připomněl masakry židovského národa, které prováděl Hitler. Rabín Yosef Berman z New Synagogue Project ve Washingtonu, DC, který je rovněž na seznamu signatářů, prohlásil, že „židovské učení je jasné: Trump není Bůh a nemůže Palestincům brát jejich přirozenou důstojnost nebo jim krást půdu kvůli obchodu s nemovitostmi. Trumpova touha etnicky vyčistit Gazu od Palestinců je morálně odporná“.

Přečtěte si také 21/11/2024 Jak vážně bereme hladovějící děti? Vikář Kustodie Svaté země se ve vatikánském deníku L'Osservatore Romano zamýšlí nad dramatem, které prožívají tisíce dětí na Blízkém východě kvůli válce a násilí: "Nyní je třeba ...

Rabín Rosen: je to v rozporu s Ženevskou konvencí

Rabín David Rosen, bývalý ředitel pro mezinárodní mezináboženské záležitosti Amerického židovského výboru a současný zvláštní mezináboženský poradce v Domě Abrahámovy rodiny v Abú Zabí, v rozhovoru pro vatikánská média zdůraznil význam této iniciativy, která je užitečná proto, aby „svět co nejvíce věděl“, že Trumpův nápad, „jak je a jak byl pochopen, není přijatelný“. Zároveň však vysvětlil, že nevěří, že „tato výzva něco změní, právě proto, že pochází z té části politického spektra, která je v opozici“ vůči současnému americkému vůdci, „a které proto nemá zájem věnovat pozornost“. Přesun „obyvatelstva proti jeho vůli je v rozporu s Ženevskou konvencí,“ uvedl nakonec, „ale co je důležitější, je nemorální. Když se lidé rozhodnou dobrovolně, je to jiná věc“. Ale jakékoli „nucené vysídlení je z etického hlediska morálně nepřijatelné“.

Precedenty



Americkým rabínům nejsou cizí razantní mediální postoje proti politice USA a na podporu palestinské kauzy. Šestatřicet z nich v lednu 2024 přerušilo skandováním a transparenty zasedání Valného shromáždění OSN a požadovalo, aby tehdejší prezident Joe Biden přestal vetovat Radu bezpečnosti a přijal naléhavá opatření na podporu okamžitého a trvalého příměří v Gaze.