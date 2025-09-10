Sto devadesát dva nově jmenovaných biskupů se účastní formačních kurzů ve Vatikánu
Ve čtvrtek 11. září dopoledne přijme Lev XIV. v synodní aule sto devadesát dva biskupů z pěti kontinentů, kteří se od 3. září účastní vzdělávacích kurzů pořádaných Dikasteriem pro evangelizaci (Sekce pro první evangelizaci a nové místní církve) a Dikasteriem pro biskupy.
Vzdělávání zaměřené na pastorační činnost
Kurz organizovaný Dikasteriem pro biskupy s názvem „Svědkové a hlasatelé naděje založené na Kristu“ začal 3. září a skončí ve čtvrtek 11. září. Tato vzdělávací akce se koná v synodní aule ve Vatikánu a je určena biskupům jmenovaným v uplynulém roce. Skládá se z řady setkání na témata, která mohou být užitečná pro pastorační a administrativní činnost a pro osobní a společnou reflexi v diecézích, z nichž biskupové pocházejí. Kurzy vedou někteří představeni římské kurie a církevní i občanské osobnosti, které jsou odborníky ve svých oborech.
Zaměření na interkulturaci
Práce vzdělávacího kurzu pro nové biskupy, organizovaného Dikasteriem pro evangelizaci (Sekce pro první evangelizaci a nové místní církve), byly zahájeny v dopoledních hodinách ve čtvrtek 4. září. V pátek 5. září se pozornost soustředila na naléhavost inkulturace, zatímco v sobotu 6. září biskupové prošli Svatou branou, zúčastnili se jubilejní mše svaté a uctili relikvie apoštola Petra ve Vatikánské bazilice. V neděli se všichni biskupové zúčastnili slavnostní mše svaté při kanonizaci blahoslavených Piera Giorgia Frassatiho a Carla Acutise.
Společné dny
Účastníci obou kurzů strávili několik dní společně. Dne 6. září prošli Svatou branou v bazilice sv. Petra. Dny 8. a 9. září strávili na Papežské univerzitě Urbaniana, kde zakončili tuto návštěvu reflexí kardinála státního sekretáře Pietra Parolina na téma „Působení Svatého stolce v globalizovaném světě na podporu naděje a míru“. Tento vzorec společného setkání se nabízí jako příležitost ke kolegialitě, vzájemnému poznání a možnému navázání vztahů mezi různými místními církvemi.
Příležitost k setkání a prohloubení znalostí
Konkrétně se kurzu Dikasteria pro evangelizaci zúčastnilo 78 biskupů, zatímco kurzu organizovaného Dikasteriem pro biskupy se zúčastnilo 114 účastníků. Mezi nimi je také pět biskupů východních katolických církví a pět nedávno vysvěcených biskupů, kteří zastávají úřady v římské kurii. Vzdělávací kurzy pro nedávno jmenované biskupy se staly již tradiční součástí programu aktivit římské kurie v měsíci září.