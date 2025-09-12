Prezidentka Moldavska navštívila papeže Lva XIV.
Papež Lev XIV. přijal paní Maiu Sandu na audienci v Apoštolském paláci. Rozhovory ve Státním sekretariátu se zaměřily na situaci v oblasti míru a regionální a mezinárodní bezpečnosti, se zvláštním zřetelem na nedávný vývoj na Ukrajině.
Dnes dopoledne, v pátek 12. září, přijal papež Lev XIV. v Apoštolském paláci Maiu Sandu, prezidentku Moldavské republiky, která se poté setkala s kardinálem Pietro Parolinem, státním sekretářem, v doprovodu monsignora Paula Richarda Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.
Rozhovory ve Státním sekretariátu
„Během srdečného setkání ve Státním sekretariátu – informuje tiskové středisko Svatého stolce – bylo vyjádřeno uznání za stávající pozitivní bilaterální vztahy s přáním jejich dalšího upevnění“. „Rozhovory – uvádí se dále v tiskovém sdělení – se pak zaměřily na situaci v oblasti míru a bezpečnosti na místní, regionální a mezinárodní úrovni, se zvláštním zřetelem na nedávný vývoj na Ukrajině“.
