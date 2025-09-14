Papež v prvním rozhovoru: překonejme nenávist a násilí, mám velkou důvěru v lidskou přirozenost
Salvatore Cernuzio – Vatikán
Úloha papeže, jeho četné závazky, veřejný rozměr, který má i telefonát, a pak mír, o který prosí od svého prvního vystoupení z Lodžie požehnání a který je „jedinou odpovědí“ v tomto světě poznamenaném konflikty a „zbytečným zabíjením“, dále výzva k dialogu, synodalita jako „protilátka“ na polarizaci a nakonec zmínka o jeho americké/peruánské „identitě“ a fanouškovství během mistrovství světa.
To jsou některé z úryvků z rozhovoru papeže Lva XIV. s novinářkou Crux Elise Ann Allen, prvního rozhovoru, který papež poskytl, zveřejněné v Crux a El Comercio.
Rozhovor – částečně nahraný v Castel Gandolfu a částečně v papežově rezidenci v paláci Sant'Uffizio – doprovází biografickou knihu León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, která vyjde ve španělštině v nakladatelství Penguin Perú 18. září. Následovat budou vydání v angličtině a portugalštině.
Mezi Spojenými státy a Peru
Dnes, 14. září, u příležitosti 70. papežových narozenin, zveřejňujeme několik úryvků, které odhalují dosud neznámé podrobnosti o Robertu Francisovi Prevostovi. Počínaje jeho dvojí příslušností k rodným Spojeným státům a Peru, které se stalo zemí jeho misie. „Samozřejmě jsem Američan a cítím se velmi americky, ale také velmi miluji Peru a peruánský lid, takže je to součást toho, kým jsem. Polovinu svého života jsem strávil službou v Peru, takže latinskoamerická perspektiva je pro mě velmi cenná.“
„Hodně se učím“
Lev XIV., který je na stolci svatého Petra od 8. května 2025, ujišťuje, že má „před sebou ještě dlouhou cestu učení“. Zatímco „pastorační“ část byla dosud nejjednodušší, papež prohlašuje, že je „překvapen“ tím, že byl „vržen na úroveň světového vůdce“. Vše je veřejné: „Lidé vědí o telefonních hovorech nebo setkáních, které jsem měl s hlavami států řady různých vlád a zemí světa.“ Papež také vysvětluje, že se hodně učí o diplomatické roli Svatého stolce: „To vše je pro mě nové... Cítím se velmi stimulován, ale nikoliv zahlcen.“
Mírové úsilí Svatého stolce
Pokud jde o práci na obraně míru, papež Lev v odpovědi na otázku o válce na Ukrajině připomíná především výzvy, které v posledních měsících vyslal, a to, že zvedl hlas, aby zopakoval, že „jedinou odpovědí je mír“. „Po těchto letech zbytečného zabíjení lidí na obou stranách – v tomto konkrétním konfliktu, ale i v jiných konfliktech – si myslím, že lidé musí být nějakým způsobem probuzeni, aby si uvědomili, že existuje i jiná cesta k řešení této otázky,“ říká. Pokud jde o návrh Vatikánu jako zprostředkovatele v rámci konfliktů, včetně možnosti hostit jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, Lev XIV. zdůrazňuje, že „od začátku války vynaložil Svatý stolec velké úsilí, aby si zachoval skutečně neutrální postoj“.
Přimět válčící strany, aby řekly „už dost“
Pro papeže je dnes naléhavé, aby „různí aktéři vyvinuli dostatečně silný tlak, aby válčící strany řekly „už dost“ a hledaly jiný způsob, jak vyřešit své neshody“. „Pokračujme v naději“, vyzývá. „Mám velkou důvěru v lidskou přirozenost“. Je pravda, že „existují špatní aktéři, existují pokušení“, ale je třeba „povzbuzovat lidi, aby se zaměřili na vyšší hodnoty“ a trvat na tom, že „to uděláme jinak“.
Polarizace, krize, rozdíly
Papež tedy volá po „dialogu“. On sám jej především prosazuje prostřednictvím návštěv světových lídrů nadnárodních organizací. „Teoreticky by měly být Organizace spojených národů místem, kde se řeší mnoho z těchto otázek,“ poznamenává v rozhovoru. „Bohužel se zdá, že je obecně uznáváno, že Organizace spojených národů, alespoň v tuto chvíli, ztratila svou schopnost sbližovat lidi v multilaterálních otázkách.“
Podle papeže si musíme „připomínat potenciál lidstva překonat násilí a nenávist, které nás jen stále více rozdělují“. Žijeme v době polarizace, tvrdí Lev XIV., zejména po krizi v roce 2020, a také v době ztráty hodnot: „Hodnoty lidského života, rodiny a společnosti. Pokud ztratíme smysl těchto hodnot, co nám pak zbude důležitého?“, poznamenává. A poukazuje na „rostoucí propast mezi příjmy dělnické třídy a penězi, které dostávají nejbohatší“: „Generální ředitelé, kteří před šedesáti lety vydělávali možná čtyřikrát až šestkrát více než dělníci, podle posledních údajů, které jsem viděl, vydělávají 6 600krát více než průměrný dělník“. V této souvislosti papež vysvětluje, že četl také zprávu, podle které Elon Musk, americký podnikatel a zakladatel společností Tesla a SpaceX, „bude prvním bilionářem na světě“: „Co to znamená a o čem to mluvíme? Pokud je to nyní jediná věc, která má hodnotu, pak je to velký problém...“.
Synodalita ke společné cestě vpřed
Papež Lev XIV. věnuje velký prostor pojmu synodalita, který „znamená, že každý člen církve má hlas a roli, kterou může plnit prostřednictvím modlitby, reflexe... prostřednictvím procesu“. „Někteří se tím cítili ohroženi“, zdůrazňuje papež. „Někdy mohou biskupové nebo kněží mít pocit, že „synodalita mi vezme mou autoritu“, ale „to není synodalita“. Synodalita je „způsob, jak popsat, že se můžeme scházet a být společenstvím a hledat společenství jako církev, aby to byla církev, která se nezaměřuje hlavně na institucionální hierarchii, ale spíše na pocit onoho „my společně‘“. Podle papeže Lva je to postoj, který může „současný svět mnohé naučit“. „Nejde o to,“ říká, „snažit se proměnit církev v jakousi demokratickou vládu, protože pokud se podíváme na mnoho zemí dnešního světa, demokracie není nutně dokonalým řešením pro všechno. Jde spíše o to respektovat a rozumět životu církve takovému, jaký je, a říci: ‚Musíme to udělat společně‘“.
Mistrovství světa 2026
V rozhovoru také padla zmínka o mistrovství světa ve fotbale 2026. „Komu fandíte?“ ptá se Allenová. „Dobrá otázka,“ odpovídá Lev: „Pravděpodobně Peru, jen kvůli citovým vazbám, pokud chcete. Jsem také velký fanoušek Itálie... Lidé vědí, že fandím White Sox, ale jako papež fandím všem týmům.“