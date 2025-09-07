Hledejte

csčeština
Relikviáře obou nových světců
Carlo Acutis
Pier Giorgio Frassati
Papež svatořečil Pier Giorgia Frassatiho a Carla Acutise: pozdrav v úvodu mše

Dva mladí muži, oba vzory každodenní svatosti, která je přístupná a věrohodná i pro nové generace všech dob. To jsou Pier Giorgio Frassati a Carlo Acutis, které v neděli 7. září Lev XIV. povýšil k úctě oltáře během mše, které předsedal na náměstí svatého Petra. Oba noví světci jsou svědky evangelia prožívaného v každodenním životě.

Vatican News

Na počátku mše s obřadem svatořečení bl. Pier Giorgia Frassatiho a Carla Acutise, k níž se na Svatopetrském náměstí shromáždilo asi šedesát tisíc lidí, pronesl Lev XIV. tato spontánní slova:

Dobrý den všem! Přeji vám hezkou neděli! Vítejte! Děkuji!

Bratři a sestry, dnes je krásný svátek pro celou Itálii, pro celou církev, pro celý svět! A než začneme slavnostní obřad svatořečení, chtěl bych vás všechny pozdravit a říci vám pár slov, protože i když je tento obřad velmi slavnostní, je to také den velké radosti! A chtěl bych pozdravit především mnoho mladých lidí, kteří přijeli na tuto mši svatou! Je to opravdu Boží požehnání, že se zde scházíme, s vámi, kteří jste přijeli z různých zemí. Je to opravdu dar víry, který chceme sdílet.

Po mši svaté, pokud budete mít trochu trpělivosti, doufám, že vás přijdu pozdravit na náměstí.

A tak, pokud jste teď daleko, doufejme, že se alespoň budeme moci pozdravit...

Zdravím rodiny obou blahoslavených, téměř svatých, oficiální delegace, mnoho biskupů a kněží, kteří přijeli. Potlesk pro všechny, děkuji také vám, že jste tady! Řeholníci a řeholnice, Katolická akce!

 Připravme se na tuto liturgickou slavnost modlitbou, s otevřeným srdcem, abychom skutečně přijali tuto Boží milost, a všichni pociťujme ve svém srdci to samé, co prožívali Pier Giorgio a Carlo: tuto lásku k Ježíši Kristu, zejména v eucharistii, ale také v chudých, v bratrech a sestrách. Vy všichni, my všichni, jsme povoláni k svatosti. Bůh vám žehnej! Přeji vám krásnou slavnost! Děkuji, že jste přijeli!

7. září 2025, 12:25

