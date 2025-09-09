Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
V pátek 5. září papež navštívil Vesnici Laudato si' v Castel Gandolfu V pátek 5. září papež navštívil Vesnici Laudato si' v Castel Gandolfu  (@Vatican Media)
Papež

Papež se vrátil na necelý den do Castel Gandolfa

Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo, že papež stráví úterý 9. září v paláci Barberini v Castel Gandolfu, kde bude pokračovat ve své činnosti. Odpoledne se vrátí do Vatikánu.

Vatican News

Lev XIV. se opětovně na necelý den vrátil do letní papežské rezidence Castel Gandolfo poblíž Říma. „Dnes večer – jak se píše v krátké zprávě vydané tiskovým střediskem Svatého stolce v pondělí 8. září – papež Lev XIV. odjede do Palazzo Barberini v Castel Gandolfu a bude odtud pokračovat ve své činnosti během zítřejšího dne, kdy nejsou plánovány žádné audience“.

„Papež – pokračuje zpráva – se vrátí do Vatikánu zítra odpoledne“.

Papež strávil letní dovolenou v Castel Gandolfu od 6. do 22. července a poté se sem na několik dní vrátil v polovině srpna u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. V pátek 5. září papež navštívil Vesnici Laudato si', projekt vzniklý na 55 hektarech, které kdysi patřily k papežským zahradám letní papežské rezidence, aby se setkal se zaměstnanci, kteří se starají o více než tři tisíce tamních druhů rostlin.

9. září 2025, 09:19

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo