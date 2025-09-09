Papež se vrátil na necelý den do Castel Gandolfa
Vatican News
Lev XIV. se opětovně na necelý den vrátil do letní papežské rezidence Castel Gandolfo poblíž Říma. „Dnes večer – jak se píše v krátké zprávě vydané tiskovým střediskem Svatého stolce v pondělí 8. září – papež Lev XIV. odjede do Palazzo Barberini v Castel Gandolfu a bude odtud pokračovat ve své činnosti během zítřejšího dne, kdy nejsou plánovány žádné audience“.
„Papež – pokračuje zpráva – se vrátí do Vatikánu zítra odpoledne“.
Papež strávil letní dovolenou v Castel Gandolfu od 6. do 22. července a poté se sem na několik dní vrátil v polovině srpna u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. V pátek 5. září papež navštívil Vesnici Laudato si', projekt vzniklý na 55 hektarech, které kdysi patřily k papežským zahradám letní papežské rezidence, aby se setkal se zaměstnanci, kteří se starají o více než tři tisíce tamních druhů rostlin.