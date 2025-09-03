Papež se setká s izraelským prezidentem Herzogem a polským prezidentem Nawrockim
Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo nadcházející setkání papeže Lva XIV. s oběma hlavami států ve Vatikánu.
Ve čtvrtek 4. září v 10 hodin se Lev XIV. setká s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, který je hlavou státu od roku 2021. Následně je plánována také schůzka s kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem. Oznámilo to Tiskové středisko Svatého stolce.
Jedná se o druhé setkání papeže s Herzogem, který přijel do Vatikánu u příležitosti mše svaté k zahájení pontifikátu papeže Lva XIV. dne 18. května 2025.
První audience papeže s polským prezidentem Karolem Nawrockim, který je ve funkci od začátku srpna 2025, se uskuteční v pátek 5. září v 11 hodin.
3. září 2025, 09:39