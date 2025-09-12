Papež přijal předsedu Komise na ochranu nezletilých: Pokračujme v boji proti zneužívání
Vatican News
Dnes dopoledne, 12. září, se uskutečnilo první oficiální setkání mezi papežem Lvem XIV. a monsignorem Thibaultem Vernym, arcibiskupem Chambéry a předsedou Papežské komise pro ochranu nezletilých, který byl do čela tohoto orgánu jmenován 15. července. Papež přijal v Apoštolském paláci arcibiskupa Vernyho v doprovodu monsignora Luise Manuela Alí Herrery, sekretáře této komise.
Papeži byla představena druhá zpráva o opatřeních na ochranu nezletilých v církvi
„Audience byla podle prohlášení Papežské komise vyžádána monsignorem Vernym, aby osobně vyjádřil svou vděčnost Svatému otci za důvěru, kterou mu projevil svým jmenováním, a aby předložil druhou výroční zprávu o opatřeních a postupech na ochranu v církvi. Cílem této zprávy, která byla zavedena z iniciativy papeže Františka v roce 2022, je hodnocení a podpora schopností ochrany místních církví a náboženských institucí a poskytování praktických doporučení založených na konkrétních zkušenostech, které církev získala v různých kontextech. První zpráva byla předložena 29. října 2024.
„Ne“ jakékoli formě zneužívání
Během setkání, jak dále vysvětluje tisková zpráva, arcibiskup Verny potvrdil odhodlání Komise nadále plnit poslání, které jí svěřil papež František prostřednictvím Praedicate Evangelium, a to v oblasti rozvoje ochranných opatření, vypracování výroční zprávy a podpory místních církví prostřednictvím iniciativy Memorare. „S pokorou a nadějí Komise pokračuje v poslání, které nám bylo svěřeno, a naplňuje vizi Svatého otce, aby se v celé církvi upevnila kultura prevence, která by netolerovala žádnou formu zneužívání: ani zneužívání moci nebo autority, ani zneužívání svědomí nebo duchovní či sexuální zneužívání“, uvedl předseda Papežské komise pro ochranu nezletilých.