csčeština
Polský prezident Nawrocki a kardinál Pietro Parolin
Polský prezident Nawrocki během setkání se Státním sekretariátem
Papež přijal polského prezidenta

Po rozhovoru s papežem se hlava Polské republiky setkala s vedoucími představiteli Státního sekretariátu, aby diskutovali o konfliktu na Ukrajině a sociopolitické situaci v Polsku.

Vatican News

Dnes dopoledne, 5. září, přijal papež Lev XIV. na audienci nového prezidenta Polské republiky Karola Tadeusze Nawrockého, který před měsícem složil přísahu před Národním shromážděním své země. Poté se hlava státu setkala s kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem v doprovodu arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.

Ukrajina a bezpečnost v Evropě

Tiskové středisko Svatého stolce v tiskové zprávě uvedlo, že předmětem „srdečných rozhovorů” ve Státním sekretariátu byla „sociálně-politická situace” v Polsku, se zvláštním zřetelem na „hodnoty, na nichž je založena polská společnost, a nutnost dosáhnout konsensu tváří v tvář výzvám, kterým musí čelit”. Následně se rozhovor týkal témat „mezinárodního charakteru“, se zvláštním důrazem na „konflikt na Ukrajině a bezpečnost Evropy“.

5. září 2025, 15:08

