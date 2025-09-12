Hledejte

Papež

Papež přijal na audienci předsedu vlády Dominického společenství

Dominický premiér Roosevelt Skerrit dnes dopoledne hovořil se Lvem XIV. při audienci ve vatikánském Apoštolském paláci. Při rozhovorech ve Státním sekretariátu byly projednány některé aktuální sociopolitické otázky tohoto regionu a země, jako jsou výzvy v sociální oblasti a důsledky klimatických změn.

Vatican News

Papež Lev XIV. přijal dnes dopoledne, 12. září, ve vatikánském Apoštolském paláci premiéra Dominického společenství Roosevelta Skerrita, který se poté setkal s kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem, v doprovodu monsignora Paula Richarda Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.

Rozhovory ve Státním sekretariátu

„Během srdečných rozhovorů ve Státním sekretariátu – informuje tisková zpráva Svatého stolce – bylo vyjádřeno potěšení nad dobrými vztahy mezi Svatým stolcem a Dominikou. Poté se účastníci hovoru zaměřili na cenný přínos, který církev nabízí této zemi, zejména v oblasti sociální péče a vzdělávání.“

„V další části rozhovoru – uvádí se dále v tiskové zprávě – byly nastíněny některé aktuální sociopolitické otázky daného regionu a země, jako jsou výzvy v sociální oblasti a důsledky klimatických změn, a bylo obnoveno vzájemné odhodlání podporovat spolupráci ve prospěch dominického lidu“.

12. září 2025, 12:11

