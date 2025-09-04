Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Fotogalerie z audience
Fotogalerie z audience
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
2025.09.04 S.E. il Signor Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele
Papež

Papež přijal izraelského prezidenta

Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo zprávu o audienci, kterou dnes dopoledne poskytl papež Lev XIV. prezidentovi Státu Izrael Isaacu Herzogovi.

Vatican News

Dnes přijal Svatý otec Lev XIV. ve Vatikánském apoštolském paláci na audienci prezidenta Státu Izrael, Jeho Excelenci Isaaca Herzoga, který se poté setkal s Jeho Eminencí kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem, v doprovodu Jeho Excelence Mons. Paula R. Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.

Během srdečných rozhovorů se Svatým otcem a na Státním sekretariátu byla projednána politická a sociální situace na Blízkém východě, kde přetrvávají četné konflikty, se zvláštním zřetelem na tragickou situaci v Gaze. Bylo vyjádřeno přání, aby se co nejdříve obnovila jednání, aby se na základě ochoty a odvážných rozhodnutí, jakož i s podporou mezinárodního společenství, podařilo dosáhnout osvobození všech rukojmích, naléhavě uzavřít trvalé příměří, usnadnit bezpečný přístup humanitární pomoci do nejvíce postižených oblastí a zajistit plné dodržování humanitárního práva, jakož i legitimních aspirací obou národů. Hovořilo se o tom, jak zajistit budoucnost palestinskému lidu a mír a stabilitu v regionu, přičemž Svatý stolec znovu vyjádřil podporu dvojstátnímu řešení jako jediného východiska z probíhající války. Nechyběla ani zmínka o dění na Západním břehu Jordánu a o důležité otázce města Jeruzaléma.

V průběhu rozhovorů byla potvrzena historická hodnota vztahů mezi Svatým stolcem a Izraelem a byly také projednány některé otázky týkající se vztahů mezi státními orgány a místní církví, se zvláštním důrazem na význam křesťanských komunit a jejich úsilí na místě i na celém Středním východě ve prospěch lidského a sociálního rozvoje, zejména v oblasti vzdělávání, podpory sociální soudržnosti a stability regionu.

 

 

4. září 2025, 14:38

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo