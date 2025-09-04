Papež přijal izraelského prezidenta
Vatican News
Dnes přijal Svatý otec Lev XIV. ve Vatikánském apoštolském paláci na audienci prezidenta Státu Izrael, Jeho Excelenci Isaaca Herzoga, který se poté setkal s Jeho Eminencí kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem, v doprovodu Jeho Excelence Mons. Paula R. Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.
Během srdečných rozhovorů se Svatým otcem a na Státním sekretariátu byla projednána politická a sociální situace na Blízkém východě, kde přetrvávají četné konflikty, se zvláštním zřetelem na tragickou situaci v Gaze. Bylo vyjádřeno přání, aby se co nejdříve obnovila jednání, aby se na základě ochoty a odvážných rozhodnutí, jakož i s podporou mezinárodního společenství, podařilo dosáhnout osvobození všech rukojmích, naléhavě uzavřít trvalé příměří, usnadnit bezpečný přístup humanitární pomoci do nejvíce postižených oblastí a zajistit plné dodržování humanitárního práva, jakož i legitimních aspirací obou národů. Hovořilo se o tom, jak zajistit budoucnost palestinskému lidu a mír a stabilitu v regionu, přičemž Svatý stolec znovu vyjádřil podporu dvojstátnímu řešení jako jediného východiska z probíhající války. Nechyběla ani zmínka o dění na Západním břehu Jordánu a o důležité otázce města Jeruzaléma.
V průběhu rozhovorů byla potvrzena historická hodnota vztahů mezi Svatým stolcem a Izraelem a byly také projednány některé otázky týkající se vztahů mezi státními orgány a místní církví, se zvláštním důrazem na význam křesťanských komunit a jejich úsilí na místě i na celém Středním východě ve prospěch lidského a sociálního rozvoje, zejména v oblasti vzdělávání, podpory sociální soudržnosti a stability regionu.