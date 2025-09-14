Hledejte

2025.09.14 Angelus
Papež při nedělní modlitbě: Boží láska je větší než náš hřích

Promluva papeže Lva XIV. před modlitbou Anděl Páně na Svatopetrském náměstí v neděli 14. září 2025

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli!

Dnes církev slaví svátek Povýšení svatého kříže, kterým si připomíná nález dřeva Kříže svatou Helenou v Jeruzalémě ve 4. století a navrácení této vzácné relikvie do Svatého města císařem Herakleiem.

Co pro nás dnes znamená tento svátek? Pomáhá nám to pochopit evangelium, které nám liturgie nabízí (srov. Jan 3,13-17). Scéna se odehrává v noci: Nikodém, jeden ze židovských předáků, spravedlivý člověk s otevřenou myslí (srov. Jan 7,50-51), přichází za Ježíšem. Potřebuje světlo, vedení: hledá Boha a žádá o pomoc Mistra z Nazaretu, protože v něm rozpoznává proroka, muže, který koná mimořádná znamení.

Pán ho přijímá, vyslechne ho a nakonec mu zjevuje, že Syn člověka musí být povýšen, „aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný“ (Jan 3,15), a dodává: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (srov. v. 16). Nikodém, který v tu chvíli možná plně nechápe význam těchto slov, to jistě pochopí, až po ukřižování pomůže pohřbít Spasitelovo tělo (srov. Jan 19,39): pochopí, že se Bůh, aby vykoupil lidi, stal člověkem a zemřel na kříži.

Ježíš o tom mluví s Nikodémem a připomíná epizodu ze Starého zákona (srov. Nm 21,4-9), kdy se Izraelité na poušti po napadení jedovatými hady zachránili pohledem na bronzového hada, kterého Mojžíš, poslušen Božího příkazu, zhotovil a vztyčil na kůl.

Bůh nás zachránil tím, že se nám zjevil, nabídl se nám jako náš společník, učitel, lékař, přítel, až se pro nás stal Chlebem lámaným v eucharistii. A k vykonání tohoto díla použil jeden z nejkrutějších nástrojů smrti, jaký kdy člověk vynalezl: kříž.

Proto dnes slavíme jeho „povýšení“: za nesmírnou lásku, s níž jej Bůh, když jej přijal pro naši spásu, proměnil z nástroje smrti v prostředek života a naučil nás, že nic nás od Něj nemůže odloučit (srov. Řím 8,35-39) a že jeho láska je větší než náš hřích (srov. František, Katecheze, 30. března 2016).

Prosme tedy na přímluvu Marie, Matky přítomné na Kalvárii po boku jejího Syna, aby se i v nás upevnila a rostla jeho spasitelná láska a abychom i my uměli dávat sami sebe jeden druhému, tak jako On se cele daroval všem.

14. září 2025, 12:15

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Modlete se s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.