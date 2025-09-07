Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
2025.09.07 Canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis
Papež

Papež: Vítězství dosažená zbraněmi jsou ve skutečnosti porážkou

Promluva papeže Lva XIV. před modlitbou Anděl Páně v závěru kanonizační mše blahoslavených Pier Giorgia Frassatiho a Carla Acutise, náměstí sv. Petra, 7. září 2025

Drazí bratři a sestry,

předtím, než zakončíme tuto dlouho očekávanou slavnost, bych chtěl pozdravit a poděkovat vám všem, kteří jste přijeli v tak hojném počtu oslavit dva nové svaté! Srdečně zdravím biskupy a kněze. S úctou vítám oficiální delegace a vážené státní představitele.

V této atmosféře je hezké připomenout, že včera se církev obohatila také o dva nové blahoslavené. V Tallinnu, hlavním městě Estonska, byl blahořečen jezuitský arcibiskup Edoardo Profittlich, zavražděný v roce 1942 během pronásledování církve sovětským režimem. A v maďarském Verszprému byla blahořečena Maria Maddalena Bódi, mladá laička, zavražděná v roce 1945, protože se bránila vojákům, kteří ji chtěli znásilnit. Chvalme Boha za tyto dva mučedníky, odvážné svědky krásy evangelia!

Svěřujeme přímluvě svatých a Panny Marie naše neustálé modlitby za mír, zejména ve Svaté zemi a na Ukrajině, i ve všech ostatních zemích, které krvácejí kvůli válce. Vládcům opakuji: naslouchejte hlasu svědomí! Zdánlivá vítězství dosažená zbraněmi, která rozsévají smrt a zkázu, jsou ve skutečnosti porážkami a nikdy nepřinášejí mír a bezpečnost! Bůh nechce válku, chce mír a podporuje ty, kteří se snaží vystoupit ze spirály nenávisti a vydat se cestou dialogu.

7. září 2025, 12:45

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Předchozí promluvy před modlitbou Angelus / Regina Caeli

Čtěte více >

Modlete se s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.