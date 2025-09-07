Papež: Vítězství dosažená zbraněmi jsou ve skutečnosti porážkou
Drazí bratři a sestry,
předtím, než zakončíme tuto dlouho očekávanou slavnost, bych chtěl pozdravit a poděkovat vám všem, kteří jste přijeli v tak hojném počtu oslavit dva nové svaté! Srdečně zdravím biskupy a kněze. S úctou vítám oficiální delegace a vážené státní představitele.
V této atmosféře je hezké připomenout, že včera se církev obohatila také o dva nové blahoslavené. V Tallinnu, hlavním městě Estonska, byl blahořečen jezuitský arcibiskup Edoardo Profittlich, zavražděný v roce 1942 během pronásledování církve sovětským režimem. A v maďarském Verszprému byla blahořečena Maria Maddalena Bódi, mladá laička, zavražděná v roce 1945, protože se bránila vojákům, kteří ji chtěli znásilnit. Chvalme Boha za tyto dva mučedníky, odvážné svědky krásy evangelia!
Svěřujeme přímluvě svatých a Panny Marie naše neustálé modlitby za mír, zejména ve Svaté zemi a na Ukrajině, i ve všech ostatních zemích, které krvácejí kvůli válce. Vládcům opakuji: naslouchejte hlasu svědomí! Zdánlivá vítězství dosažená zbraněmi, která rozsévají smrt a zkázu, jsou ve skutečnosti porážkami a nikdy nepřinášejí mír a bezpečnost! Bůh nechce válku, chce mír a podporuje ty, kteří se snaží vystoupit ze spirály nenávisti a vydat se cestou dialogu.