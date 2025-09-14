Papež pozdravil české poutníky a poděkoval za přání k narozeninám
PAPEŽ LEV XIV. PO MODLITBĚ ANDĚL PÁNĚ V NEDĚLI 14. ZÁŘÍ
Drazí bratři a sestry,
zítra uplyne šedesát let od založení biskupské synody, prorockého nápadu svatého Pavla VI., aby biskupové mohli ještě více a lépe uplatňovat společenství s nástupcem svatého Petra. Přeji si, aby toto výročí podnítilo obnovené úsilí o jednotu, synodalitu a poslání církve.
S láskou zdravím vás všechny, věřící z Říma a poutníky z Itálie a různých zemí, zejména z Villa Alemana a Valparaíso v Chile, z arcidiecéze Mwanza v Tanzanii a z Humpolce v České republice; Peruánce z náboženského sdružení Jesús Nazareno Cautivo. Zdravím také věřící z Chiaiamari, Anitrella, Uboldo, Faeto, Lesmo, Trani, Faenza, Pistoia, San Martino in Sergnano, Guardia di Acireale, San Martino delle Scale v Palermu a Alghero.
Zdravím také hudební kapely z Borna a Sonica ve Val Camonica, družstvo „La Nuova Famiglia“ z Monzy, Regionální výbor Pro Loco del Lazio, Unii katolického apoštolátu, mladé lidi z Don Bosco Youth-Net a komunitu Comunione e Liberazione z Říma; stejně jako sdružení Arti e Mestieri di Sant’Agata di Militello, motocyklisty z Ravenny a cyklisty z Roviga.
Milí přátelé, jak zřejmě víte, dnes slavím sedmdesáté narozeniny. Děkuji Bohu a svým rodičům a děkuji všem, kteří na mě vzpomněli ve svých modlitbách. Mnohokrát vám všem děkuji! Děkuji! Přeji vám hezkou neděli!