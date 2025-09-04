Papež podpořil společnou pracovní skupinu katolické církve a Světové rady církví: Buďte jednotní v rozděleném světě
Vatican News
Ve středu 3. září skončilo plenární zasedání Smíšené pracovní skupiny Katolické církve a Světové rady církví. Setkání sloužilo k výměně zkušeností, prohloubení vztahů a posouzení nových priorit. Pro vatikánská média se monsignor Flavio Pace, sekretář Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, zaměřil na práci Smíšené pracovní skupiny a na audienci u papeže Lva XIV.
Monsignore Flavio Pace, co vzešlo z druhého zasedání?
Druhé zasedání této fáze společné pracovní skupiny je, jako vždy, věnováno především seznámení členů skupiny a členů Světové rady církví s realitou římské kurie. Workshop, na kterém se podílelo více hlasů, byl v této souvislosti velmi pěkný. Místo toho, abychom navštívili jednotlivá dikasteria, jsme pozvali několik zástupců dikasterií nebo kuriálních institucí, kteří měli možnost krátce představit svou práci, ale také navázat synergii, dialog, v pozitivním synodálním stylu. Byli tam zastoupeni Státní sekretariát, Dikasterium pro integrální lidský rozvoj, Dikasterium pro evangelizaci, Dikasterium pro bohoslužbu a svátosti, Dikasterium pro mezináboženský dialog a Sekretariát synody.
To všem zúčastněným umožnilo pocítit živou realitu kurie, která komunikuje, naslouchá a postupuje vpřed podle různých kompetencí. Druhá fáze, která se tradičně odehrává v Římě, je tedy vždy příležitostí k setkání a naslouchání této realitě. Kardinál prefekt Kurt Koch také hovořil o aktuálních výzvách Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů. Pak jsou tu práce v rámci společné pracovní skupiny, ve které členové tří podvýborů, jak katolíci, tak členové Světové rady církví, pracují na některých tématech, která budou pravděpodobně předmětem dokumentu na konci jejich mandátu, jak je tradicí. Je třeba vzít v úvahu, že mandát této společné pracovní skupiny skončí v roce 2030 a své výsledky předloží jak katolické církvi, tak Světové radě církví. Jedná se tedy o práci trvající několik let. Práci, která se bude rozvíjet v průběhu času.
Ve středu 3. září dopoledne proběhlo setkání s papežem Lvem...
Bylo to velmi pěkné setkání. Zaprvé proto, že Svatý otec souhlasil, že si ve svém programu vyhradí místo, a zařadil nás před generální audienci. Původně to měl být jen pozdrav, příležitost se představit a pořídit skupinovou fotografii. Svatý otec se ale pak chtěl zastavit u každého z účastníků, vyslechnout si, odkud pocházejí, kam patří, a pak před modlitbou Otče náš, požehnáním a skupinovou fotografií pronesl slova povzbuzení. Zejména zdůraznil, že tato společná práce katolické církve a Světové rady církví musí pokračovat, především proto, že výzva k jednotě je naléhavá v době, kdy je svět natolik rozdělený a zraněný. Křesťanské svědectví a svědectví církví totiž nemůže být ničím jiným než výzvou k jednotě a společenství. A modlitba Otče náš, kterou jsme se všichni společně pomodlili, říká, že tuto sílu, tento zdroj jednoty, nacházíme především ve vztahu s Kristem, v oslovování Boha jménem Otče. Poté nám dal požehnání. Bylo to tedy setkání krásnější, než jsme očekávali, v tom smyslu, že nám věnoval více času a tato jednoduchá slova nám dodala velkou radost, abychom pokračovali s nadějí a také s odpovědností za tento úkol při utváření společenství.