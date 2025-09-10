Hledejte

Papež Lev XIV. v zahradách Apoštolského paláce v Castel Gandolfu Papež Lev XIV. v zahradách Apoštolského paláce v Castel Gandolfu   (@Vatican Media)
Papež o izraelském útoku na Hamás v Kataru: „Velmi vážná situace“

Papež v úterý 9. září při odjezdu ze své rezidence v Castel Gandolfu, kam se odebral na krátký pobyt v pondělí 8. září, krátce odpověděl na otázky novinářů ohledně bombardování v Dauhá: „Nevíme, kam se věci ubírají. Musíme se hodně modlit, pokračovat v práci a trvat na míru.“ Ohledně příkazu k evakuaci města Gaza papež řekl, že se pokusil kontaktovat tamního faráře: „Nemám žádné zprávy.“

Vatican News

Papež Lev XIV. hovoří o „velmi závažných zprávách“ v souvislosti s izraelským bombardováním v katarském Dauhá, které bylo namířeno proti některým vůdcům Hamásu. Při útoku bylo zasaženo několik obytných budov v hlavním městě Kataru. Novináři se obrátili na papeže před vilou Barberini, papežskou rezidencí v Castel Gandolfu nedaleko Říma, kde se rozhodl strávit méně než jeden den od pondělí 8. do úterý 9. září.

Modlit se a pracovat pro mír

Lev XIV se na chvíli zastavil s novináři před branou, zatímco dlouhá řada lidí tleskala a provolávala jeho jméno, a v odpovědi na otázky zpravodajského kanálu italské státní televize Rai News vyjádřil své znepokojení nad děním na Blízkém východě: „Celá situace je opravdu vážná,“ řekl. „Nevíme, kam se věci ubírají, je to stále vážné, musíme se hodně modlit a pokračovat v práci, hledat mír a trvat na něm.“

Příkaz k evakuaci v Gaze

Pokud jde o okamžitý příkaz Izraele k evakuaci obyvatel města Gaza v souvislosti s eskalací vojenských operací, papež vysvětlil, že se pokusil kontaktovat faráře kostela Svaté rodiny, otce Gabriela Romanelliho. „Snažil jsem se nyní zavolat faráři, ale nemám žádné zprávy,“ řekl. „Určitě byli v pořádku, ale po tomto novém příkazu si nejsem jistý.“

V úterý 9. září večer poté otec Romanelli prostřednictvím sociálních sítí oznámil: „Dnes s námi komunikoval Svatý otec, papež Lev XIV. Ptal se nás, jak se máme a jaká je situace. Poslal nám své požehnání a modlil se za nás a za mír.“

10. září 2025, 10:53

