Papež o izraelském útoku na Hamás v Kataru: „Velmi vážná situace“
Vatican News
Papež Lev XIV. hovoří o „velmi závažných zprávách“ v souvislosti s izraelským bombardováním v katarském Dauhá, které bylo namířeno proti některým vůdcům Hamásu. Při útoku bylo zasaženo několik obytných budov v hlavním městě Kataru. Novináři se obrátili na papeže před vilou Barberini, papežskou rezidencí v Castel Gandolfu nedaleko Říma, kde se rozhodl strávit méně než jeden den od pondělí 8. do úterý 9. září.
Modlit se a pracovat pro mír
Lev XIV se na chvíli zastavil s novináři před branou, zatímco dlouhá řada lidí tleskala a provolávala jeho jméno, a v odpovědi na otázky zpravodajského kanálu italské státní televize Rai News vyjádřil své znepokojení nad děním na Blízkém východě: „Celá situace je opravdu vážná,“ řekl. „Nevíme, kam se věci ubírají, je to stále vážné, musíme se hodně modlit a pokračovat v práci, hledat mír a trvat na něm.“
Příkaz k evakuaci v Gaze
Pokud jde o okamžitý příkaz Izraele k evakuaci obyvatel města Gaza v souvislosti s eskalací vojenských operací, papež vysvětlil, že se pokusil kontaktovat faráře kostela Svaté rodiny, otce Gabriela Romanelliho. „Snažil jsem se nyní zavolat faráři, ale nemám žádné zprávy,“ řekl. „Určitě byli v pořádku, ale po tomto novém příkazu si nejsem jistý.“
V úterý 9. září večer poté otec Romanelli prostřednictvím sociálních sítí oznámil: „Dnes s námi komunikoval Svatý otec, papež Lev XIV. Ptal se nás, jak se máme a jaká je situace. Poslal nám své požehnání a modlil se za nás a za mír.“