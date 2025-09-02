Papež Lev XIV. vyzývá v září k modlitbě za stvoření
Mario Galgano – Vatikán
Světová modlitební síť papeže zveřejnila měsíční modlitební úmysly Lva XIV. V září papež žádá věřící, aby „inspirováni svatým Františkem“ znovu objevili svou sounáležitost se všemi stvořeními. „Modleme se, abychom prožili naši vzájemnou závislost na všech stvořeních, která jsou milována Bohem a zaslouží si lásku a úctu,“ říká Lev XIV.
V modlitbě, která byla zveřejněna, je stvoření výslovně chápáno jako zrcadlo Boží lásky: „Pane, miluješ vše, co jsi stvořil, a nic neexistuje mimo tajemství Tvé něhy. Každé stvoření, jakkoli malé, je plodem Tvé lásky a má své místo v tomto světě.“
Spiritualita svatého Františka z Assisi
Papež připomíná spiritualitu svatého Františka z Assisi, který ve svém „Chvalozpěvu stvoření“ opěvoval bratrství se všemi živými bytostmi. Tuto myšlenku přebírá také Lev XIV.: „Stejně jako svatý František z Assisi i my dnes chceme říci: Chvála Tobě, Pane!“
Papež zvláště důrazně varuje před čistě technickým nebo utilitárním pohledem na životní prostředí: „Svět je mnohem víc než jen problém, který je třeba vyřešit. Je to tajemství, které je třeba vnímat s vděčností a nadějí.“ Z tohoto postoje vyrůstá nová citlivost, která člověka opravňuje převzít odpovědnost za společný domov.
„Pomoz nám objevit a rozpoznat Tvou přítomnost v celém stvoření, abychom vnímali a věděli, že jsme zodpovědní za tento společný domov,“ zní papežova modlitba. Úkolem každého člověka je respektovat a chránit život ve všech jeho podobách.