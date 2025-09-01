Papež Lev XIV.: Charita mění životy a buduje společenství
Linda Bordoni, Vatikán
Papež Lev XIV. v pondělí přijal členy organizace Opera San Francesco per i Poveri („Dílo svatého Františka pro chudé“) a povzbudil je, aby zůstali věrní svému poslání poskytovat pomoc, přijímat a podporovat lidskou důstojnost.
Oslovil tak delegaci této milánské instituce, která již téměř sedmdesát let poskytuje jídlo, oblečení, lékařskou péči a podporu více než 30 000 lidem ročně.
„S radostí vás vítám, členové Opera San Francesco per i Poveri,“ řekl papež. „Již téměř sedmdesát let se vaše instituce věnuje ‚poskytování pomoci a pohostinnosti lidem v nouzi a […] podpoře plného lidského rozvoje člověka ve světle křesťanské tradice, zejména františkánské tradice, v učení a magisteriu církve‘.“
Připomněl počátky této iniciativy v srdci kapucínského mnicha Fra Cecilia Maria Cortinovise a zdůraznil, jak „krásné dobrodružství, jehož jste dnes svědky a protagonisty“, vzešlo z víry a štědrosti.
Tři rozměry charity
Ve svém projevu papež zdůraznil tři rozměry práce organizace Opera San Francesco: „assistere, accogliere e promuovere“ – „pomáhat, přijímat a podporovat“.
„Pomáhat“, řekl, „znamená být přítomni potřebám druhých. A je pozoruhodné vidět počet a rozmanitost služeb, které jste v průběhu let dokázali zorganizovat a nabídnout těm, kteří se na vás obrátili... každoročně různými způsoby podporujete více než třicet tisíc lidí.“
Vedle pomoci, pokračoval, je „přijímání“: „vytváření prostoru pro druhého ve svém srdci, ve svém životě, nabízení času, naslouchání, podpory, modlitby. Je to postoj, kdy se díváme do očí, podáváme si ruce, skláníme se, jak to bylo drahé papeži Františkovi.“
A konečně, podpora, vysvětlil papež, znamená pomáhat lidem růst ve svobodě a důstojnosti: „Zde vstupuje do hry bezplatnost daru a úcta k důstojnosti osob, takže se člověk stará o ty, které potkává, jednoduše pro jejich dobro... bez očekávání něčeho na oplátku a bez kladení podmínek. Stejně jako to dělá Bůh s každým z nás, ukazuje nám cestu, nabízí veškerou pomoc potřebnou k tomu, abychom po ní kráčeli, ale pak nám nechává svobodu.“
Připomněl slova svatého Jana Pavla II.: „Jde o to […] účinně zvyšovat důstojnost a tvořivost každého jednotlivce, jeho schopnost reagovat na své vlastní povolání a tím i na Boží výzvu, která je v něm obsažena.“
Poslání pro církev a společnost
„To, milí přátelé,“ potvrdil papež, „je úkol, který vám církev svěřuje ve prospěch lidí, kteří se shromažďují kolem struktur, které spravujete, a také ve prospěch celé společnosti.“
Udělením apoštolského požehnání zakončil audienci a poděkoval přítomným za jejich práci a za svědectví, které dávají tím, že kráčí společně.