Papež k poutníkům z Umbrie: Zvěstujte krásu vašeho kraje světic a světců
Vatican News
„Tento svět, ve kterém žijeme, potřebuje krásu, aby neupadl do zoufalství.“ A region Umbrie má krásy – umělecké, historické, přírodní – na rozdávání. Papež Lev XIV. připomněl slova Pavla VI. a zároveň bohatství tohoto středoitalského regionu věřícím, kteří se v sobotu 13. září zúčastnili jubilejní pouti v Římě a přijeli z různých umbrijských diecézí.
Pocházíte z regionu, který je v mnoha ohledech krásný: zelené srdce Itálie s bujnou přírodou; pokladnice umění s malebnými vesničkami a tradicemi; země světic a světců.
Staletí svatosti
„Každá z vašich komunit by mohla vyprávět v tomto smyslu jedinečný příběh, připomínající známá jména i méně známé příběhy“, řekl papež poutníkům, mezi nimiž bylo i řada kněží a řeholníků. „Když vás tu vidím pohromadě, přemýšlím o kráse Kristova těla v jeho pestré harmonii. Na ni odkazují panoramata vašich krajů, kde se stvoření snoubí s dílem člověka a umění a příroda se navzájem doplňují.“
O tom svědčí především „staletí svatosti“, jejichž dějištěm byly umbrijské kraje, jimiž procházeli „mystici a kajícníci, básníci a teologové, tišší poustevníci, ženy plné víry a odvahy, nadšení mladí lidé, kteří si z generace na generaci předávali stejné, úžasné dědictví: Ježíšovo evangelium“.
Inspirace pro Carla Acutise
Právě z této „řeky dobroty“ čerpal „inspiraci a sílu“ jeden mladý světec, který byl minulou neděli svatořečen, prohlásil papež Lev s odkazem na Carla Acutise, jehož ostatky spočívají podle jeho vlastního přání v Assisi, městě svatého Františka.
To je důležité, protože nám to připomíná, že poklad, který jsme obdrželi, stále roste, réva kvete a rodí ovoce, dobrý mošt kvasí a šíří svou vůni.
Hlásat krásu
Na závěr své promluvy papež citoval Pavla VI.: „Krása je ten vzácný plod, který odolává působení času, spojuje generace a vede je k vzájemné komunikaci plné obdivu.“ Z toho vyplývá úkol pro umbrijské poutníky: „Jste jí obklopeni v mnoha ohledech: oceňujte ji, milujte ji, nechte ji, aby vám vyprávěla o Bohu, a staňte se sami jejími zvěstovateli“.
Zvu vás, abyste tak prožili i tuto eucharistii: vděční, sjednocení, pozorní, ohromení a připraveni odejít od oltáře jako misionáři lásky a pokoje.