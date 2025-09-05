Papež k mladým lidem: Mír není slogan, druhý člověk je vždy bratr a nikdy cizinec nebo nepřítel
Vatican News
Jako „předmět globálních diskusí“ je mír „bohužel často redukován na slogan“. Toto obvinění Lva XIV. zaznělo dnes dopoledne, v pátek 5. září, během audience ve Vatikánu, kde se sešli zástupci nové generace žijící v oblasti mare nostrum: jedná se o „Radu mladých ze Středomoří“, jeden z výsledků reflexe a spirituality podporované Italskou biskupskou konferencí, která měla dva klíčové momenty: v Bari v roce 2020 a ve Florencii v roce 2022.
Papež definoval mladé lidi jako „současnost naděje“ a připomněl nezbytnou nutnost „pěstovat mír v našich srdcích a ve vztazích, rozvíjet jej v každodenních gestech, být hybnou silou smíření v domácnostech, komunitách, ve studijním a pracovním prostředí, v církvi a mezi církvemi“, protože – jak dodal – „horizont věřícího člověka netvoří zdi a ostnaté dráty, ale vzájemné přijetí“. Koneckonců „druhý člověk je vždy bratr a nikdy cizinec nebo, ještě hůře, nepřítel“, dodal Lev XIV.
V této souvislosti papež citoval italského politika Giorgia La Piru (1904-1977) „starostu svaté paměti“, jehož vize si zachovává „veškerou svou prorockou sílu v době rozervané“ „konflikty a násilím“, a odsoudil zneužívání náboženství „k ospravedlnění násilí a ozbrojeného boje. „Musíme svým životem vyvrátit tyto formy rouhání“, vyzval Lev XIV.