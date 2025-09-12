Papež k nově jmenovaným biskupům: Odpovídejte na otázky o smyslu života a zlu ve světě
Vatican News
Na závěr své promluvy k nově jmenovaným biskupům v synodní aule ve čtvrtek 11. září papež pokračoval bilancí výzev a otázek, kterým tito biskupové čelí na počátku svého nového úřadu, jako jsou obavy, pocit vlastní nehodnosti, různá očekávání, která každý z nich měl před svým povoláním, a poukázal na to, jak je důležité zůstat blízko Hospodinu, zachovat si čas na modlitbu a nadále žít v bezpodmínečné důvěře v Ducha svatého, který je zdrojem jejich povolání.
Nestačí hotové odpovědi, naučené před pětadvaceti lety v semináři
Papež Lev zdůraznil hodnotu pastorační a lidské zkušenosti získané v místní církvi, kterou je třeba rozvíjet v novém úřadu, který staví biskupy do kontaktu se všeobecností církve, a hovořil o hodnotě svědectví, o schopnosti obnovit svůj kontakt se světem, aby bylo možné odpovědět na otázky, které si v této době kladou muži a ženy, o smyslu života a zlu ve světě: „Nestačí hotové odpovědi, které jsme se naučili před pětadvaceti lety v semináři,“ řekl.
Služte neozbrojenému a odzbrojujícímu míru
Papež dále vyzval nové biskupy, aby byli vytrvalými učedníky, kteří se nebojí počátečních obtíží, pastýři blízkými lidem a kněžím, milosrdnými a pevnými, i když jde o soud, schopnými naslouchat a vést dialog, nejen kázat. V tomto smyslu dodal několik slov o synodalitě, která není pastorační metodou, ale „stylem církve, nasloucháním a společným hledáním poslání, ke kterému jsme povoláni“. A pokračoval: „Buďte staviteli mostů“. Vyzval je, aby ocenili roli a integraci laiků v životě církve a sloužili „neozbrojenému a odzbrojujícímu“ míru, protože „mír je výzvou pro všechny!“.
Zabývat se nevhodným chováním duchovenstva
Nakonec, předtím, než odpověděl na několik otázek, papež vyzval všechny, aby se rychle zabývali otázkami týkajícími se nevhodného chování duchovenstva: „Nelze je odložit do zásuvky, je třeba se jimi zabývat s milosrdenstvím a skutečnou spravedlností vůči obětem i obviněným“ a poděkoval novým biskupům za to, že přijali své poslání: „Modlím se za vás, církev oceňuje vaše ano, nejste sami, společně neseme břemeno a společně hlásáme evangelium Ježíše Krista“.
Klid, dobrá mysl a profesionální pomoc
V odpovědi na otázky biskupů papež hovořil o nutnosti být opatrný při používání sociálních sítí, kde existuje riziko, že „každý se cítí oprávněn říkat, co chce, i věci, které nejsou pravdivé“, a dodal: „Jsou chvíle, kdy je dosažení pravdy bolestivé“, ale nutné. V tomto smyslu je užitečné nechat si pomoci od profesionálů v oblasti komunikace, od lidí, kteří jsou v tomto smyslu připraveni, a tak shrnul své myšlenky na toto téma: „Klid, dobrá mysl a pomoc profesionála“.
Poznají vás podle lásky
Když hovořil o výzvě každého nového úřadu, papež se osobně vyjádřil o tom, co to pro něj znamená, a vyzval k důvěře v Boží milost a milost stavu, k uznání vlastních darů a omezení, jako je potřeba požádat o pomoc druhé, třeba s důvěrou v cenné zkušenosti dobrého emeritního biskupa, který může doprovázet nebo pomáhat, a varoval před pokušením vytvořit si vlastní skupinu a uzavřít se do ní.
Papež Lev poté zdůraznil nutnost budovat mosty, hledat dialog, i tam, kde jsou křesťané menšinou, s opravdovou úctou k lidem jiných náboženských tradic, zejména prostřednictvím svědectví opravdové lásky a křesťanského milosrdenství, protože „podle toho, jak se milujete, vás poznají“.
Papež hovořil o formaci v seminářích, o odpovědnosti za počáteční formaci, vyzval k přijímání těch, kteří přicházejí, k přijímání povolání, ale zároveň požádal, aby každý byl doprovázen při objevování dalších rozměrů evangelia a křesťanského a misijního života. A když hovořil o misii, navrhl, aby se spoléhalo také na ty laiky, kteří jsou autentickými misionáři v hnutích a kteří mohou být nadějí pro místní církev.
Žízeň mladých lidí po duchovnosti neuspokojí typická farní zkušenost
V reakci na otázky týkající se závažných důsledků environmentální krize papež připomněl desáté výročí encykliky Laudato Sì a povzbudil k prosazování tohoto tématu v pastoraci. Dodal, že v této důležité oblasti „bude církev přítomna“, aniž by se však do ní vměšovala jiná témata, která jsou v rozporu s křesťanskou antropologií.
Byly zmíněny otázky vztahů mezi různými orgány v církvi, univerzálními i místními, proces jmenování biskupů, který je předmětem studia některých skupin zřízených synodou, mnoho krizí, které se odehrávají ve světě, nutnost sdílet je a řešit společně, hodnota přítomnosti biskupa, který je na blízku trpícím. Hovořilo se také o mladých lidech, zejména v Evropě, po nedávném jubileu, o jejich touze po společenství a modlitbě a o jejich žízni po duchovním životě, kterou nemohli uspokojit ve virtuálním světě, ale ani „v typických zkušenostech našich farností“. Na závěr papež udělil přítomným biskupům své požehnání a poté je jednotlivě pozdravil v atriu auly Pavla VI.