Papež Lev XIV. bude předsedat ekumenické slavnosti na připomínku nových mučedníků
Isabella H. de Carvalho
Komise zřízená v roce 2023 papežem Františkem při Dikasteriu pro svatořečení uznala přibližně 1700 mučedníků a svědků víry 21. století. Tato informace byla oznámena v tiskovém středisku Svatého stolce během konference, na které byla představena dosavadní práce „Komise pro nové mučedníky – svědky víry“ a ekumenická slavnost, kterou komise organizuje a které bude předsedat Lev XIV. příští neděli, 14. září, v papežské bazilice sv. Pavla za hradbami.
Tři sta čtyři mučedníci pocházejí z Ameriky, 153 jich pochází z Evropy a byli zabiti jak na Starém kontinentu, tak a při misích po celém světě, 277 z Blízkého východu a Maghrebu, 357 svědků víry z Asie a Oceánie a 643 z Afriky, země, „kde umírá nejvíce křesťanů“, vysvětlil Andrea Riccardi, zakladatel Komunity Sant'Egidio a místopředseda jedenáctičlenné komise. Zkoumané příběhy nových mučedníků byly nahlášeny ze všech koutů světa, od různých církví a křesťanských vyznání, diecézí, náboženských institucí a dalších církevních organizací.
„Bohužel křesťané nadále umírají,“ pokračoval Riccardi, „a umírají proto, že jsou svědky evangelia, protože milují Boha, své bratry a sestry, protože jsou opravdovými služebníky člověka, protože jsou svobodnými hlasateli víry.“
Jejich památka bude připomenuta v „jediné ekumenické slavnosti v Římě během celého jubilejního roku“, která se bude konat na svátek Povýšení svatého Kříže, řekl arcibiskup Fabio Fabene, sekretář Dikasteria pro svatořečení a předseda Komise pro nové mučedníky.
Bohoslužby slova v bazilice sv. Pavla za hradbami se zúčastní dvacet čtyři delegátů. „Živost křtu nás všechny spojuje,“ komentoval arcibiskup Fabene, „v křesťanech, kteří obětovali svůj život, se uskutečňuje ekumenismus krve, jak jej rád nazýval sv. Jan Pavel II. Právě v mučednictví je církev již sjednocena.“
Papež Prevost „doufá, že krev těchto mučedníků bude setbou pokoje a smíření, bratrství a lásky“, jak napsal při příležitosti nedávného teroristického útoku v Kongu.“ „Jádrem liturgie bude evangelium blahoslavenství, zapsané do těla církví těchto synů, kteří položili život při obraně lásky k evangeliu, k nejchudším a naději“, zdůraznil monsignor Marco Gnavi, sekretář Komise. Během slavnosti budou také čteny úryvky z 3. kapitoly Knihy moudrosti, 120. Žalmu a z listu svatého apoštola Pavla Timoteovi.