Papež: biskup je služebník, který odvážně hlásá evangelium
Benedetta Capelli – Vatikán
Papežská audience, která se konala 11. září v synodní aule, byla ve znamení dialogu s biskupy vysvěcenými v uplynulém roce a s těmi, kteří působí v misijních zemích. Lev XIV. hovořil anglicky a italsky, žertoval o svém hlasu před společným zpěvem „Veni Creator“ a také neskrýval údiv, který je stále živý čtyři měsíce po jeho zvolení. „Myslel jsem si,“ zdůraznil, „že na tento kurz přijdu také oblečený v černém.“
Lev XIV. se ve svém projevu obrátil na 192 biskupů z pěti kontinentů, kteří se od 3. září účastní vzdělávacích kurzů pořádaných Dikasteriem pro evangelizaci a Dikasteriem pro biskupy. Papežova slova se týkala identity biskupa, přičemž vyjádřil své myšlenky i myšlenky těch, kteří byli vybráni. „Možná si někteří z vás stále kladou otázku: proč jsem byl vybrán právě já? Já si ji alespoň kladu.“
Služebníci Boha a lidu
„Rád bych nejprve připomněl jednu věc, která je stejně jednoduchá jako nepředvídatelná: dar, který jste obdrželi, není pro vás samotné, ale pro službu evangeliu. Biskup je služebník, biskup je povolán, aby sloužil víře lidu“.
To je první pokyn papeže Lva XIV., který připomíná, jak je pro hlásání evangelia nezbytná „vnitřní svoboda, chudoba ducha a ochota sloužit, která vychází z lásky, aby se ztělesnila stejná volba, jakou učinil Ježíš“. Tento styl se neprojevuje v moci, ale „v lásce Otce, který nás volá ke společenství s Ním“. Slovy papeže Františka pak připomíná, že „jedinou autoritou, kterou máme, je služba“; služba založená na pokoře.
Styl založený na péči a pozornosti k realitě
Služba tedy má být pokorná, blízká, protože, jak opět cituje papeže Bergoglia, blízkost k lidu se uskutečňuje „prostřednictvím našich otevřených rukou, které hladí a utěšují; našich slov, pronesených, aby pomazala svět evangeliem, a nikoliv námi samými; našeho srdce, když se naplňuje úzkostmi a radostmi bratří“. Papež Lev poté vybídl k zamyšlení nad tím, co znamená „být služebníky víry lidu“.
„Ačkoli je to důležité a nezbytné, nestačí si pouze uvědomovat, že náš úřad spočívá v duchu služby, podle Kristova vzoru. Služba se totiž má také promítnout do stylu apoštolátu, do různých forem pastorační péče a vedení, do touhy po hlásání, do různých a kreativních způsobů podle konkrétních situací, kterým budete čelit“.
Výzvy, které kladou otázky
Papežův pohled se pak upírá na dnešek, který vybízí k zamyšlení; dnešek poznamenaný krizí víry, obtížemi při jejím předávání; což je skutečnost, která „nás vybízí – jak říká – k nalezení vášně a odvahy k novému hlásání evangelia“. Nesmíme také zapomínat na ty, kteří jsou daleko od víry, ale touží po spiritualitě, kteří klepou na dveře církve, ale „někdy nenacházejí vhodný jazyk a formy v obvyklých pastoračních nabídkách“.
„A nesmíme zapomínat ani na další výzvy, spíše kulturního a sociálního charakteru, které se týkají nás všech a které se zvláště dotýkají některých oblastí: drama války a násilí, utrpení chudých lidí, touha mnohých lidí po více bratrském a solidárním světě, etické výzvy, které nás nutí zamyslet se nad hodnotou života a svobody, a seznam by jistě mohl být ještě delší“.
Pastýři mezi lidmi
Pro papeže Lva je poslání církve jasné: církev má být pozorná, blízká a připravená přijímat bolesti a radosti mnoha lidí.
„Církev vás posílá jako starostlivé a pozorné pastýře, kteří umí sdílet cestu, otázky, úzkosti a naděje lidí; pastýře, kteří chtějí být průvodci, otci a bratry pro kněze a sestry a bratry ve víře.“
Na závěr papež ujišťuje o své modlitbě, aby nechyběl „vítr Ducha a aby radost z vašeho svěcení, jako příjemná vůně, mohla prostoupit i ty, kterým budete sloužit“.