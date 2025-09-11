Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Přebal knihy Jorgeho Maria Bergoglia „Il mio San Francesco“ (Můj svatý František) Přebal knihy Jorgeho Maria Bergoglia „Il mio San Francesco“ (Můj svatý František) 
Papež

„Můj svatý František“ – posmrtně vydaný rozhovor s papežem Františkem. Lev XIV.: jako by se znovu ozýval jeho hlas

V tiskovém středisku Sacro Convento v Assisi byla představena posmrtně vydaná kniha Jorgeho Maria Bergoglia „Il mio San Francesco“ (Můj svatý František), která vyjde 18. září a je výsledkem rozhovoru s kardinálem Marcellem Semerarem, prefektem Dikasteria pro svatořečení. Součástí textu je také dopis papeže Prevosta a předmluva státního sekretáře Parolina.

Isabella H. de Carvalho – Vatikán

Publikace, „která nám téměř umožňuje znovu slyšet hlas papeže Františka“, a my „děkujeme Bohu za to, co nám skrze něj dal“. Těmito slovy vzpomíná Lev XIV. na svého předchůdce, který zemřel 21. dubna, v dopise, který se objevuje v posmrtně vydané knize papeže Bergoglia „Il mio san Francesco“ (Můj svatý František), která je výsledkem rozhovoru, který se odehrál v posledních měsících roku 2024 s kardinálem Marcellem Semerarem, prefektem Dikasteria pro svatořečení. Text knihy (vyšel v nakladatelství Edizioni Messaggero Padova, str. 160), který obsahuje také předmluvu kardinála státního sekretáře Pietra Parolina, připomíná hluboké pouto mezi papežem Františkem a světcem z Assisi, jehož jméno si zvolil. Kniha bude v knihkupectvích k dostání od 18. září a byla ve středu 10. září odpoledne představena v Assisi v tiskovém středisku Sacro Convento v rámci kulturního festivalu „Il Cortile di Francesco“. Akce se zúčastnil kardinál Semeraro, který hovořil s bratrem Giuliem Cesareem, ředitelem komunikačního úřadu Sacro Convento, a bratrem Massimilianem Patassinim, šéfredaktorem Messaggero di Sant’Antonio.

Prezentace knihy v Assisi
Prezentace knihy v Assisi

Lev XIV: od volby jména k jeho poslání

V dopise ze dne 22. května, svátku svaté Rity z Cascii, papež děkuje prefektovi Kongregace pro svatořečení za tuto publikaci a zdůrazňuje, že František nejen „přijal“ toto jméno, „ale také se s ním snažil ztotožnit, aby se stalo tváří jeho nového poslání“. Kromě toho papež Prevost v textu, napsaném měsíc po Bergogliově smrti, zdůrazňuje, že „účinek vyvolaný“ jeho smrtí „ještě nezmizel z našich srdcí“, což je téma, jemuž se věnuje i kniha. Lev XIV. cituje odpověď argentinského papeže na otázku, zda se bojí smrti: „Když jste staří, uvědomíte si, že konec není daleko, a pak se stává milostí, že se můžete připravit na smrt, přečíst si svou minulost a poděkovat Bohu za vše, co vám dal“.

Kardinál Parolin: stopy svatého Františka v Bergogliově životě

„Když si člověk oblíbí nějakého svatého, je to proto, že v něm objeví přítele a zdroj inspirace“ k „radostnému prožívání evangelia“, a „tak tomu bylo u papeže Františka“ s Chuďáskem z Assisi, píše kardinál Parolin v předmluvě. Kardinál státní sekretář vidí vliv tohoto světce na Jorge Maria Bergoglia „v ranách jeho bytí, v jeho chování, v jeho preferenčních rozhodnutích, v jeho citech a touhách, i v setkáních a událostech, které prožil“. V knize papež František připomíná různé okamžiky a zážitky ze svého života a „zdá se, že téměř znovu prožívá požehnané stopy, které příklad svatého Františka zanechal v jeho duši, pomáhal mu být trochu jako on, tak vděčný Bohu a toužící objevit jeho přítomnost v chudých, milovat ho v těch, kteří trpí a jsou osamělí“. A skutečně, pro státního sekretáře je toto „svědectví“ shromážděné v posledních měsících Františkova života téměř „jeho ‚duchovním odkazem‘ složeným z živých vzpomínek a díkůvzdání“. „Zářivý a klidný pohled“ papeže Františka v posledních dnech jeho života se zdá být „v souladu“ s radostí a vděčností vůči Bohu, kterou svatý z Assisi vyjádřil, když se blížil konec jeho života.

Prezentace knihy „Il mio San Francesco“ (Můj svatý František)
Prezentace knihy „Il mio San Francesco“ (Můj svatý František)

Kardinál Semeraro: svatý František, klíč k interpretaci pontifikátu

Během tiskové konference v Assisi kardinál Semeraro připomněl, že „papež František si do sebe vtiskl postavu svatého z Assisi“, což se odrazilo jak ve stylu, jakým vedl svůj pontifikát, tak i v jeho způsobu řešení situací. „Svatost svatého Františka může být klíčem k interpretaci petrovské služby“ Jorgeho Maria Bergoglia. Kardinál Semeraro uvedl jako příklad různé encykliky napsané papežem a inspirované Prosťáčkem z Assisi, jako jsou Laudato Si’ a Fratelli Tutti, a vysvětlil, že kniha se dotýká také témat, jako je dialog s islámem a jinými náboženstvími a péče o stvoření. Kardinál Semeraro také zmínil naléhání papeže Františka, aby se na svět díval z pohledu periferií, „odmítaných“ lidí, a aby prosazoval „církev vycházející“ jako „františkánský styl“ chování, protože to vede k pochopení reality z jiné perspektivy. Papež „určitým způsobem ukázal postavu Františka z Assisi jako vzor pro dnešní církev“, řekl kardinál Semeraro.

Kardinál Marcello Semeraro
Kardinál Marcello Semeraro

Oddanost míru a úvahy o smrti

Prefekt dikasteria pro svatořečení také zdůraznil Františkovu oddanost míru, kterou se stejným přesvědčením prosazoval i Lev XIV. „Oba prohlásili, že dnešní situace nás nesmí odradit od mírového úsilí. Oba použili obraz semene: když mluvíme o míru, zaséváme semena, která musí proniknout do srdce člověka v důvěře, že vyklíčí,“ zdůraznil kardinál. Na závěr, v odpovědi na otázku, zda je v textu knihy něco, co mu zvláště leží na srdci, kardinál Semeraro uvedl, že ho stále „dojímá“ skutečnost, že kniha hovoří o stárnutí a přípravě na smrt. Dodal, že v roce 2024, kdy byla kniha napsána, si nedokázal představit, že o rok později, týden poté, co se dozvěděl, že jsou rukopisy textu hotové, František zemře. „V knize se o tom také zmiňuje: o tom, že je třeba být ochoten opustit a znovu navázat vztahy, abychom mohli žít v pokoji.“

 

 

11. září 2025, 11:36

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo