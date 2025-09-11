„Můj svatý František“ – posmrtně vydaný rozhovor s papežem Františkem. Lev XIV.: jako by se znovu ozýval jeho hlas
Isabella H. de Carvalho – Vatikán
Publikace, „která nám téměř umožňuje znovu slyšet hlas papeže Františka“, a my „děkujeme Bohu za to, co nám skrze něj dal“. Těmito slovy vzpomíná Lev XIV. na svého předchůdce, který zemřel 21. dubna, v dopise, který se objevuje v posmrtně vydané knize papeže Bergoglia „Il mio san Francesco“ (Můj svatý František), která je výsledkem rozhovoru, který se odehrál v posledních měsících roku 2024 s kardinálem Marcellem Semerarem, prefektem Dikasteria pro svatořečení. Text knihy (vyšel v nakladatelství Edizioni Messaggero Padova, str. 160), který obsahuje také předmluvu kardinála státního sekretáře Pietra Parolina, připomíná hluboké pouto mezi papežem Františkem a světcem z Assisi, jehož jméno si zvolil. Kniha bude v knihkupectvích k dostání od 18. září a byla ve středu 10. září odpoledne představena v Assisi v tiskovém středisku Sacro Convento v rámci kulturního festivalu „Il Cortile di Francesco“. Akce se zúčastnil kardinál Semeraro, který hovořil s bratrem Giuliem Cesareem, ředitelem komunikačního úřadu Sacro Convento, a bratrem Massimilianem Patassinim, šéfredaktorem Messaggero di Sant’Antonio.
Lev XIV: od volby jména k jeho poslání
V dopise ze dne 22. května, svátku svaté Rity z Cascii, papež děkuje prefektovi Kongregace pro svatořečení za tuto publikaci a zdůrazňuje, že František nejen „přijal“ toto jméno, „ale také se s ním snažil ztotožnit, aby se stalo tváří jeho nového poslání“. Kromě toho papež Prevost v textu, napsaném měsíc po Bergogliově smrti, zdůrazňuje, že „účinek vyvolaný“ jeho smrtí „ještě nezmizel z našich srdcí“, což je téma, jemuž se věnuje i kniha. Lev XIV. cituje odpověď argentinského papeže na otázku, zda se bojí smrti: „Když jste staří, uvědomíte si, že konec není daleko, a pak se stává milostí, že se můžete připravit na smrt, přečíst si svou minulost a poděkovat Bohu za vše, co vám dal“.
Kardinál Parolin: stopy svatého Františka v Bergogliově životě
„Když si člověk oblíbí nějakého svatého, je to proto, že v něm objeví přítele a zdroj inspirace“ k „radostnému prožívání evangelia“, a „tak tomu bylo u papeže Františka“ s Chuďáskem z Assisi, píše kardinál Parolin v předmluvě. Kardinál státní sekretář vidí vliv tohoto světce na Jorge Maria Bergoglia „v ranách jeho bytí, v jeho chování, v jeho preferenčních rozhodnutích, v jeho citech a touhách, i v setkáních a událostech, které prožil“. V knize papež František připomíná různé okamžiky a zážitky ze svého života a „zdá se, že téměř znovu prožívá požehnané stopy, které příklad svatého Františka zanechal v jeho duši, pomáhal mu být trochu jako on, tak vděčný Bohu a toužící objevit jeho přítomnost v chudých, milovat ho v těch, kteří trpí a jsou osamělí“. A skutečně, pro státního sekretáře je toto „svědectví“ shromážděné v posledních měsících Františkova života téměř „jeho ‚duchovním odkazem‘ složeným z živých vzpomínek a díkůvzdání“. „Zářivý a klidný pohled“ papeže Františka v posledních dnech jeho života se zdá být „v souladu“ s radostí a vděčností vůči Bohu, kterou svatý z Assisi vyjádřil, když se blížil konec jeho života.
Kardinál Semeraro: svatý František, klíč k interpretaci pontifikátu
Během tiskové konference v Assisi kardinál Semeraro připomněl, že „papež František si do sebe vtiskl postavu svatého z Assisi“, což se odrazilo jak ve stylu, jakým vedl svůj pontifikát, tak i v jeho způsobu řešení situací. „Svatost svatého Františka může být klíčem k interpretaci petrovské služby“ Jorgeho Maria Bergoglia. Kardinál Semeraro uvedl jako příklad různé encykliky napsané papežem a inspirované Prosťáčkem z Assisi, jako jsou Laudato Si’ a Fratelli Tutti, a vysvětlil, že kniha se dotýká také témat, jako je dialog s islámem a jinými náboženstvími a péče o stvoření. Kardinál Semeraro také zmínil naléhání papeže Františka, aby se na svět díval z pohledu periferií, „odmítaných“ lidí, a aby prosazoval „církev vycházející“ jako „františkánský styl“ chování, protože to vede k pochopení reality z jiné perspektivy. Papež „určitým způsobem ukázal postavu Františka z Assisi jako vzor pro dnešní církev“, řekl kardinál Semeraro.
Oddanost míru a úvahy o smrti
Prefekt dikasteria pro svatořečení také zdůraznil Františkovu oddanost míru, kterou se stejným přesvědčením prosazoval i Lev XIV. „Oba prohlásili, že dnešní situace nás nesmí odradit od mírového úsilí. Oba použili obraz semene: když mluvíme o míru, zaséváme semena, která musí proniknout do srdce člověka v důvěře, že vyklíčí,“ zdůraznil kardinál. Na závěr, v odpovědi na otázku, zda je v textu knihy něco, co mu zvláště leží na srdci, kardinál Semeraro uvedl, že ho stále „dojímá“ skutečnost, že kniha hovoří o stárnutí a přípravě na smrt. Dodal, že v roce 2024, kdy byla kniha napsána, si nedokázal představit, že o rok později, týden poté, co se dozvěděl, že jsou rukopisy textu hotové, František zemře. „V knize se o tom také zmiňuje: o tom, že je třeba být ochoten opustit a znovu navázat vztahy, abychom mohli žít v pokoji.“