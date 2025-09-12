Monsignor Ma Yan'en se ujal úřadu pomocného biskupa čínské diecéze Zhangjiakou
Vatican News
Struktura nové diecéze Zhangjiakou, kterou 8. července zřídil Lev XIV. územním sloučením dalších dvou diecézí, Xiwanzi a Xuanhua, se dále vyjasňuje. Dnes, 12. září, vatikánské tiskové středisko oznámilo, že „v rámci dialogu o uplatňování prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou“ došlo k „uznání občanských účinků a nástupu“ monsignora Josefa Ma Yan'ena do úřadu pomocného biskupa Zhangjiakou.
Tento 65letý duchovní, který byl dříve biskupem Xiwanzi a který bude spolupracovat s mons. Josefem Wang Zhenguem, vysvěceným před dvěma dny na prvního biskupa Zhangjiakou, se narodil v roce 1960 v Baodingu. V roce 1985 byl vysvěcen na kněze pro apoštolskou prefekturu Yixian, kde působil jako generální vikář. V lednu 2010 přijal biskupské svěcení a v roce 2013 se stal biskupem Xiwanzi, jehož správní obvod kanonicky převzal 28. března téhož roku.
„S potěšením jsme se dozvěděli,“ uvádí ve svém prohlášení ředitel Tiskového střediska Svatého stolce Matteo Bruni, „že dnes, při převzetí úřadu pomocného biskupa Zhangjiakou mons. Josefemm Ma Yan'enem, bylo jeho biskupské poslání uznáno i pro účely občanského práva.“ Zároveň, jak se uvádí ve vatikánském prohlášení, „je civilně uznána také biskupská důstojnost“ monsignora Augustina Cui Tai, emeritního biskupa Xuanhua. „Tyto události, které jsou výsledkem dialogu mezi Svatým stolcem a čínskými úřady, představují významný krok na cestě nové diecéze ke společenství“, uzavřel Matteo Bruni.