Lev XIV. ve svém videoposelství na Lampedusu vyzval ke „kultuře smíření“
Mario Galgano – Vatikán
Papež navázal na pozdrav „O’scià!“, který v místním dialektu znamená „můj dech“ a který označuje milovaného člověka jako by byl součástí vlastního života, vlastním dechem. Tento pozdrav již použil František při své návštěvě v roce 2013. Lev XIV. jej interpretoval jako symbol Ducha svatého: „Ať vám nikdy nechybí dech Ducha“, řekl ve videoposelství adresovaném obyvatelům Lampedusy.
Poděkování obyvatelům ostrova za jejich lidskost
Papež zvláště vyzdvihl desetiletí trvající nasazení obyvatel tohoto ostrova, kteří z Lampedusy učinili „bránu Evropy“. „Vaše víra a láska k bližním jsou široce známé,“ zdůraznil Lev XIV. a výslovně poděkoval všem dobrovolníkům, státním představitelům, lékařům, kněžím a bezpečnostním složkám, které přijaly lidi v nouzi a poskytly jim důstojnost.
Ostrov je „baštou lidskosti“ tváří v tvář hlasitým sloganům, prastarým obavám a nespravedlivým politickým opatřením. Papež zároveň připomněl mnoho mrtvých ve Středozemním moři, mezi nimiž byly i četné ženy a děti: „Odpočívají ve vaší zemi jako semena, z nichž vyroste nový svět.“
Od globalizace lhostejnosti ke globalizaci bezmoci
Ve svém poselství Lev XIV. připomněl slova svého předchůdce Františka, který v roce 2013 odsoudil „globalizaci lhostejnosti“. Dnes, podle Lva XIV., se tato lhostejnost proměnila v „globalizaci bezmoci“: Ačkoli se zvýšilo povědomí o nespravedlnosti, mnoho lidí se cítí bezmocně. Tuto rezignaci papež nazval „dítětem lži“.
„Historie je zraňována mocnými, ale zachraňována pokornými, spravedlivými a mučedníky,“ vysvětlil papež. V nich září dobro a obnovuje se lidskost.
Výzva ke smíření a společné odpovědnosti
Lev XIV. vyzval, aby se této bezmoci postavila „kultura smíření“: „Neexistují nepřátelé – existují jen bratři a sestry.“ K tomu jsou zapotřebí gesta a také politická rozhodnutí, která sázejí na uzdravení, odpuštění a sblížení. Jen tak lze překonat „neviditelné zdi“ strachu, předsudků a historických zranění.
Na závěr svého poselství papež vyzval k vytvoření „ostrovů míru“, které by se staly mosty mezi národy. Svou řeč zakončil tradičním pozdravem „O’scià!“ a apoštolským požehnáním, přičemž vyjádřil přání brzkého setkání s obyvateli ostrova Lampedusa.