Lev XIV.: V soužení naslouchejte poselství o naději, které nabízí stvoření

V poselství podepsaném státním sekretářem kardinálem Parolinem papež žehná pracím XII. latinskoamerického kongresu o vědě a náboženství, který se koná na římské univerzitě Regina Apostolorum. Papež cituje svatého Augustina a vybízí k „hledání cest, které člověku umožní překročit vše, co lze změřit“.

Svatý Augustin je inspirací pro pokyny, které Lev XIV. – v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem – nabízí účastníkům XII. latinskoamerického kongresu o vědě a náboženství. Pod názvem Jazyky stvoření. Vědecká, filozofická a teologická hermeneutika „Knihy přírody“ jako cesta k naději, se tento kongres koná od včerejška, 10. září, do 12. září na univerzitě Regina Apostolorum v Římě.

V soužení naslouchat naději, která přichází od Boha

V poselství adresovaném rektorovi institutu, otci José Enrique Oyarzúnovi, L. C., papež Lev XIV. vyzývá, aby organizátoři a účastníci kongresu „hledali cesty, které člověku umožní překročit vše, co lze změřit, aby mohl kontemplovat Míru bez míry, překročit vše, co lze spočítat, aby mohl kontemplovat Číslo bez čísla, překročit vše, co může být hříchem, aby mohl kontemplovat Váhu bez váhy“. Citát je převzat z De Genesi ad littteram biskupa z Hipony.

Tímto způsobem, pokračuje papež, bude Boží dílo hlásat slávu svého Stvořitele a člověk bude moci naslouchat jeho poselství o naději nejen v záři jasných dnů své existence, ale také v nocích úzkosti a utrpení, které jsou vlastní lidskému stavu.

Interdisciplinární prostor mezi teologií a umělou inteligencí

Kongres, organizovaný ve spolupráci s nadací Diálogo entre Ciencia y Religión (DeCyR), hnutím Laudato si’ – argentinské pobočky a Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), se prezentuje jako prostor pro interdisciplinární reflexi mezi přírodními vědami, filozofií a teologií o bohatém symbolismu „Knihy přírody“ a její aktuálnosti v hledání smyslu a naděje.

 

11. září 2025, 13:39

