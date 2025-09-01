Hledejte

Katedrála ve Lvově Katedrála ve Lvově  ( Mariusz Krawiec SSP)
Papež

Papež: Ukrajina musí každý den žít nadějí

Lev XIV. vyzývá k prosbě o dar míru pro evropskou zemi zmítanou válkou v dopise adresovaném kardinálu Sepemu, který bude 6. září v Lvově zastupovat papeže při oslavách 650. výročí založení metropolie Halić.

Vatican News

I z formálního a na první pohled nesrozumitelného latinského znění vyzařuje srdce solidarity Lva XIV. s Ukrajinou. Je to text v dopise zaslaném kardinálu Crescenzio Sepe, který byl v červenci jmenován jeho zvláštním vyslancem na oslavách 650. výročí založení metropolie Halić, které se budou konat 6. září v Lvově.

Papež v jedné pasáži zdůrazňuje přání, aby emeritní arcibiskup Neapole byl nositelem lásky a „blízkosti“ papeže „všem věřícím křesťanům a lidem dobré vůle“, kteří se této události zúčastní.

Pozorná láska v rodině a ve společnosti

„V této velmi těžké době, kterou Ukrajina prožívá“, vyzývá Lev XIV. ukrajinské věřící, aby „ještě více dbali na přikázání lásky, a to jak v rodině, tak ve veřejném životě“, a „pěstovali živou křesťanskou naději v každodenním životě“, přičemž on „horlivě prosí Boha o dar míru“.

Tiskové středisko Vatikánu upřesňuje, že se ceremonie, která se bude konat v katedrále Santa Maria Assunta v Lvově, zúčastní delegace vedená kardinálem Sepem, vedle nějž budou přítomni monsignor Andrzej Legowicz, osobní sekretář latinského arcibiskupa Lvova, a don Roman Broda, profesor metropolitního semináře a vedoucí liturgického úřadu téže ukrajinské arcidiecéze.

 

 

1. září 2025, 15:51

