Papež: Ukrajina musí každý den žít nadějí
Vatican News
I z formálního a na první pohled nesrozumitelného latinského znění vyzařuje srdce solidarity Lva XIV. s Ukrajinou. Je to text v dopise zaslaném kardinálu Crescenzio Sepe, který byl v červenci jmenován jeho zvláštním vyslancem na oslavách 650. výročí založení metropolie Halić, které se budou konat 6. září v Lvově.
Papež v jedné pasáži zdůrazňuje přání, aby emeritní arcibiskup Neapole byl nositelem lásky a „blízkosti“ papeže „všem věřícím křesťanům a lidem dobré vůle“, kteří se této události zúčastní.
Pozorná láska v rodině a ve společnosti
„V této velmi těžké době, kterou Ukrajina prožívá“, vyzývá Lev XIV. ukrajinské věřící, aby „ještě více dbali na přikázání lásky, a to jak v rodině, tak ve veřejném životě“, a „pěstovali živou křesťanskou naději v každodenním životě“, přičemž on „horlivě prosí Boha o dar míru“.
Tiskové středisko Vatikánu upřesňuje, že se ceremonie, která se bude konat v katedrále Santa Maria Assunta v Lvově, zúčastní delegace vedená kardinálem Sepem, vedle nějž budou přítomni monsignor Andrzej Legowicz, osobní sekretář latinského arcibiskupa Lvova, a don Roman Broda, profesor metropolitního semináře a vedoucí liturgického úřadu téže ukrajinské arcidiecéze.