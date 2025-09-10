Lev XIV.: Modleme se za děti z celého světa, které se ocitly ve válkách
Vatican News
„Ve svých modlitbách a humanitárních projektech nezapomínejte také na děti z Ukrajiny, Gazy a dalších válkou postižených oblastí světa“.
Toto je výzva, kterou dnes dopoledne, ve středu 10. září, na závěr generální audience vyslovil papež Lev XIV. při pozdravu k polským věřícím, kteří se spolu s tisíci dalších poutníků za mírného deště shromáždili na náměstí sv. Petra. Papež připomněl Národní den polských dětí - obětí války, který dnes „symbolicky připomíná jejich utrpení a jejich přínos k obnově Polska po druhé světové válce“.
Modlitby a pomoc pro nejmenší
Doporučil proto, aby se v modlitbách ani v humanitárních projektech nezapomínalo na „děti z Ukrajiny“, které jsou zataženy do války, která začala v únoru 2022, na děti „z Gazy“, které již téměř dva roky trpí v konfliktu s Izraelem, a na další oblasti světa, které jsou paralyzovány násilím.
„Svěřuji vás a děti, které dnes trpí, pod ochranu Marie, Královny míru, a srdečně vám žehnám.“
Bolestný výkřik Svaté země
Poté, co papež pozdravil věřící v arabštině, obrátil se „zejména“ na ty, kteří pocházejí ze Svaté země, sužované válkou, která byla zahájena v říjnu 2023. Vycházeje ze své katecheze, v níž komentoval pasáž z Markova evangelia o Ježíšově smrti na kříži, smrti, která nebyla tichá, ale směřovala k Bohu prostřednictvím „silného výkřiku“, papež vyzval věřící z Ježíšovy země, „aby svůj výkřik v okamžicích zkoušek a utrpení proměnili v důvěřivou modlitbu“.
„Bůh vždy naslouchá svým dětem a odpovídá v okamžiku, který pro nás považuje za nejlepší.“
Na závěr udělil římský biskup všem přítomným požehnání a modlil se k Bohu, aby je ochránil „před každým zlem“.