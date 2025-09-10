Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Papež Lev XIV. při dnešní generální audienci Papež Lev XIV. při dnešní generální audienci  (@Vatican Media)
Papež

Lev XIV.: Modleme se za děti z celého světa, které se ocitly ve válkách

Papež při generální audienci pozdravil polsky a arabsky mluvící věřící a adresoval jim dvojí poselství na podporu míru. První z nich věnoval dětem, které trpí z důvodu konfliktů po celém světě, zejména na Ukrajině a v Gaze. Druhé poselství bylo určeno poutníkům ze Svaté země, která je zmítána násilím. Papež vyzval k „proměně jejich bolestného výkřiku v modlitbu k Bohu“.

Vatican News

„Ve svých modlitbách a humanitárních projektech nezapomínejte také na děti z Ukrajiny, Gazy a dalších válkou postižených oblastí světa“.

Toto je výzva, kterou dnes dopoledne, ve středu 10. září, na závěr generální audience vyslovil papež Lev XIV. při pozdravu k polským věřícím, kteří se spolu s tisíci dalších poutníků za mírného deště shromáždili na náměstí sv. Petra. Papež připomněl Národní den polských dětí - obětí války, který dnes „symbolicky připomíná jejich utrpení a jejich přínos k obnově Polska po druhé světové válce“.

Lev XIV. při středeční generální audienci
Lev XIV. při středeční generální audienci   (@Vatican Media)

Modlitby a pomoc pro nejmenší

Doporučil proto, aby se v modlitbách ani v humanitárních projektech nezapomínalo na „děti z Ukrajiny“, které jsou zataženy do války, která začala v únoru 2022, na děti „z Gazy“, které již téměř dva roky trpí v konfliktu s Izraelem, a na další oblasti světa, které jsou paralyzovány násilím.

„Svěřuji vás a děti, které dnes trpí, pod ochranu Marie, Královny míru, a srdečně vám žehnám.“

V dnešní katechezi během generální audience papež komentoval Ježíšovu smrt na kříži.
V dnešní katechezi během generální audience papež komentoval Ježíšovu smrt na kříži.   (@Vatican Media)

Bolestný výkřik Svaté země

Poté, co papež pozdravil věřící v arabštině, obrátil se „zejména“ na ty, kteří pocházejí ze Svaté země, sužované válkou, která byla zahájena v říjnu 2023. Vycházeje ze své katecheze, v níž komentoval pasáž z Markova evangelia o Ježíšově smrti na kříži, smrti, která nebyla tichá, ale směřovala k Bohu prostřednictvím „silného výkřiku“, papež vyzval věřící z Ježíšovy země, „aby svůj výkřik v okamžicích zkoušek a utrpení proměnili v důvěřivou modlitbu“.

„Bůh vždy naslouchá svým dětem a odpovídá v okamžiku, který pro nás považuje za nejlepší.“

Na závěr udělil římský biskup všem přítomným požehnání a modlil se k Bohu, aby je ochránil „před každým zlem“.

Papež Lev XIV. při dnešní generální audienci
Papež Lev XIV. při dnešní generální audienci   (@Vatican Media)
10. září 2025, 11:41

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo