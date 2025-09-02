Papežova homilie při zahájení generální kapituly augustiniánů
PAPEŽ LEV XIV.
Moji drazí bratři a sestry,
otče Alejandro Morale, generální představený, moji bratři v biskupském úřadu, Luisi a Wildere, a vy všichni, moji augustiniánští bratři, bratři a sestry, kteří jste zde přítomni. Než začnu s připravenou homilií, rád bych vás všechny pozdravil. A pro ty z vás, kteří rozumíte anglicky, ale nerozumíte italsky: modlete se za dar Ducha Svatého!
A snad během této krátké chvíle rozjímání nad Božím slovem a přemýšlení o tom, co Hospodin žádá od vás všech, kteří se chystáte zahájit tuto řádnou generální kapitulu, vám bude dán dar, ne nutně dar rozumět všem jazykům nebo jimi mluvit, ale dar naslouchat, dar být pokorný a dar podporovat jednotu v řádu a v celé církvi i ve světě.[Miei cari fratelli e sorelle,Padre Alejandro Moral, Priore Generale, fratelli nell’episcopato, Luis e Wilder e tutti voi, miei fratelli agostiniani, fratelli e sorelle qui presenti. Než začnu s formální homilií, kterou jsem připravil, rád bych vás všechny pozdravil. A pro ty z vás, kteří rozumějí anglicky, ale nerozumějí italsky: modlete se, abyste obdrželi dar Ducha Svatého! A možná během této krátké chvíle zamyšlení nad Božím slovem a nad tím, co Pán žádá od vás všech, od vás, kteří se chystáte zahájit tuto řádnou generální kapitulu, vám bude dán ne nutně dar rozumět všem jazykům nebo jimi mluvit, ale dar naslouchat, dar být pokorní a dar podporovat jednotu uvnitř řádu a skrze řád, v celé církvi a ve světě.
Slavíme tuto eucharistii na začátku generální kapituly, který je okamžikem milosti pro augustiniánský řád a okamžikem milosti pro celou církev.
Při této votivní mši svaté prosíme Ducha Svatého, aby to byl On, skrze něhož láska Kristova přebývá v našich srdcích (srov. Řím 5,5), kdo bude den za dnem vést vaši práci.
Jeden starověký autor, když hovoří o Letnicích (srov. Sk 2,1-11), je popisuje jako „hojný a neodolatelný příchod Ducha“ (Didymus Slepý, De Trinitate, 6, 8: PG 39, 533). Prosme Pána, aby tomu tak bylo i pro vás: aby jeho Duch převládl nad veškerou lidskou logikou, „hojně a neodolatelně“, aby se skutečně třetí božská osoba stala protagonistou nadcházejících dnů.
Duch Svatý promlouvá dnes stejně jako v minulosti. Činí tak v „penetralia cordis“ a skrze bratry a životní okolnosti. Proto je důležité, aby atmosféra kapituly, v souladu se staletou tradicí církve, byla atmosférou naslouchání, naslouchání Bohu, naslouchání ostatním.
Při rozjímání o Letnicích náš otec sv. Augustin v odpovědi na provokativní otázku, proč se dnes neopakuje, jako kdysi v Jeruzalémě, mimořádné znamení „glosolálie“, vyslovuje úvahu, která vám, myslím, může být velmi užitečná při úkolu, který se chystáte splnit. Augustin říká: „Zpočátku každý věřící […] mluvil všemi jazyky […]. Nyní všichni věřící mluví všemi jazyky. Proto i nyní jsou všechny jazyky naše, protože jsme údy těla, které mluví“ (Sermo 269, 1).
Milovaní, zde jste společně údy Těla Kristova, které mluví všemi jazyky. Ne všechny jazyky světa, ale jistě všemy jazyky, které Bůh považuje za nezbytné k naplnění dobra, které vám ve své prozřetelné moudrosti svěřuje.
Prožijte proto tyto dny v upřímné snaze komunikovat a porozumět, a udělejte to jako velkorysou odpověď na velký a jedinečný dar světla a milosti, který vám dává Otec nebeský tím, že vás sem svolal, právě vás, pro dobro všech.
A přejděme k druhému bodu: dělejte to vše s pokorou. Svatý Augustin, když komentuje rozmanitost způsobů, jakými se Duch Svatý v průběhu staletí vyléval na svět, chápe tuto rozmanitost jako výzvu pro nás, abychom se stali malými tváří v tvář svobodě a nevyzpytatelnosti Božího jednání (tamtéž, 2). Nikdo si nemyslete, že máte všechny odpovědi. Každý s otevřeností sdílejte to, co máte. Všichni s vírou přijímejte to, co Hospodin inspiruje, s vědomím, že „jako převyšuje nebe zemi“ (Iz 55,9), tak převyšují jeho cesty naše cesty a jeho myšlenky naše myšlenky. Jen tak může Duch „učit“ a „připomínat“ to, co řekl Ježíš (srov. J 14,26), vtisknout to do vašich srdcí, aby se z nich jeho ozvěna šířila v jedinečnosti a neopakovatelnosti každého úderu.
Je tu však ještě jeden bod k zamyšlení, který bych chtěl zdůraznit z toho, co nám dnes liturgie slova nabízí: hodnota jednoty.
V prvním čtení svatý Pavel hovoří o komunitě v Korintu a podává o ní popis, který lze snadno vztáhnout na vaši kapitulu. I zde je totiž „každému dán zvláštní projev Ducha pro společné dobro“ (1 Kor 12,7), i zde „všechno toto působí jeden a tentýž Duch a rozděluje to každému, jak chce“ (v. 11), a i o vás lze říci, že „jakožto […] tělo je jedno a má mnoho údů, a všechny údy těla, ačkoli je jich mnoho, tvoří jedno tělo, tak i Kristus“ (v. 12).
Jednota ať je neodmyslitelným cílem vašich snah, ale nejen to: ať je také kritériem pro hodnocení vašeho společného jednání a práce, protože to, co spojuje, je od něho, ale to, co rozděluje, od něj být nemůže.
V tomto ohledu nám i zde pomáhá svatý Augustin, který při komentování zázraku Letnic poznamenává:
„Tak jako tehdy různé jazyky, kterými člověk mohl mluvit, byly znamením přítomnosti Ducha Svatého, tak nyní je láska k jednotě […] znamením jeho přítomnosti (tamtéž, 3). A pak pokračuje: „Neboť zatímco duchovní lidé se těší z jednoty, tělesní lidé vždy hledají rozpory“ (tamtéž). Ptá se tedy: „Jaká síla je větší než láska k jednotě?“ a uzavírá: „Dostanete Ducha Svatého, když svolíte, aby vaše srdce přilnulo k jednotě skrze upřímnou lásku“ (tamtéž).
Naslouchání, pokora a jednota, to jsou tři podněty, doufám, že užitečné, které vám liturgie dává pro tyto nadcházející dny.
Zvu vás, abyste si je osvojili a obnovili modlitbu, kterou jsme na začátku této slavnosti adresovali Pánu: „Duch, který vychází od tebe, Otče, ať osvítí naše mysli a podle slibu tvého Syna nás vede k celé pravdě“ (srov. Římský misál, Votivní mše svatá k Duchu Svatému, B).