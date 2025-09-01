Den stvoření. Výzva papeže k péči o společný domov
Benedetta Capelli – Vatikán
Spolu se všemi křesťany dnes slavíme X. Světový den modlitby za péči o stvoření a prodlužujeme jej v tzv. Čase stvoření až do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi. V duchu Chvalozpěvu bratra Slunce chválíme Boha a obnovujeme závazek, že nebudeme ničit jeho dar, ale že se budeme starat o náš společný domov.
Toto je tweet, který se objevil na účtu @Pontifex a připomíná dnešní den, kdy se křesťané z celého světa spojují v modlitbě. Jsou to slova pronesená papežem včera, v neděli 31. srpna. Jedná se o ekumenickou iniciativu podporovanou a prosazovanou různými subjekty, mezi nimiž jsou hnutí Laudato Si, Ekumenická rada církví, Světová luteránská federace a Anglikánská komunita.
Čas stvoření, příležitost k podpoře ekologické konverze, je naplánován do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi, který Lev XIV připomíná ve svém příspěvku citací Zpěvu bratra Slunce, známého také jako Zpěv stvoření, chvalozpěvu napsaného v umbrijském dialektu samotným chudým z Assisi kolem roku 1224. Jedná se o skladbu, která je chválou Bohu a stvoření.
Semena míru a naděje
Existuje řada iniciativ v rámci tohoto Světového dne modlitby za péči o stvoření, který připadá na 1700. výročí Ekumenického koncilu v Niceji a na desátý rok od vydání encykliky Laudato si' papeže Františka. Právě papež, který před několika měsíci zemřel, zvolil téma poselství: „Semena míru a naděje“.
V textu Lva XIV. je zdůrazněno, že země upadá a že ničení přírody postihuje především „nejchudší, marginalizované a vyloučené“, proto papež vyzývá, aby byla environmentální spravedlnost považována za „naléhavou nutnost, která přesahuje pouhou ochranu životního prostředí“.
Slavení mší za ochranu stvoření
Právě Lev XIV. vyhlásil 3. července dekret o formuláři mše za ochranu stvoření, Missa pro custodia creationis, kterou sám celebroval 9. července v Borgo Laudato sì v Castel Gandolfo.