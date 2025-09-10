Buďte svědky jednoty v roztříštěných společnostech, píše Lev XIV. karmelitánům
Isabella H. de Carvalho – Vatikán
„Modlím se, aby pouto lásky ve vašich společenstvích bylo svědectvím o daru jednoty, zejména v těch částech společnosti, které jsou rozdělené a polarizované.“ Takto povzbuzuje papež Lev XIV účastníky generální kapituly řádu karmelitánů, která se koná od 9. do 26. září v indonéském Malang, v poselství, které bylo přečteno 9. září při zahájení setkání. V listě podepsaném 5. srpna a adresovaném generálnímu převorovi, otci Míċeálu O’Neillovi, papež zdůrazňuje, že téma zvolené pro toto setkání – „Naše kontemplativní bratrstvo rozlišuje své poslání“ – odráží „podstatu karmelitánského charismatu“, protože ilustruje, jak „společný modlitební život“ tvoří „základ“ karmlelitánské „služby církvi a světu“. „Když pevně spočinete v tiché modlitbě a vzájemné péči – uvádí papež – pěstujete klid, který vám umožňuje rozeznávat znamení doby, zejména z pohledu chudých, a reagovat tichou vytrvalostí lásky“.
Ztělesňovat Kristův milující pohled skrze skutky
Lev XIV. cituje karmelitánskou řeholi, která vybízí k „vykonávání nějaké práce“, a zdůrazňuje, že tato práce má „hluboký význam“ v pastoraci tohoto řádu, protože vybízí „ke ztělesňování Kristova milujícího pohledu, který objímá každého člověka s milosrdenstvím a něhou“. Papež si přeje, aby karmelitáni, ať už „prostřednictvím kázání na duchovních cvičeních, duchovního doprovázení, práce ve farnosti nebo výchovy mládeže“, byli vzorem lásky a jednoty ve světě, který je často sužován napětím a konflikty. Na závěr papež svěřuje generální kapitulu přímluvě Panny Marie z hory Karmel a věří, že toto setkání, které se koná během Svatého roku, se stane „příležitostí k duchovní obnově“.