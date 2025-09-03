Papež vyzývá mezinárodní společenství k řešení krize v Súdánu
Linda Bordoni, Vatikán
„Ze Súdánu, zejména z Darfúru v El Fasheru, přicházejí dramatické zprávy o tom, že v městě uvízlo mnoho civilistů, kteří se stávají oběťmi hladomoru a násilí,“ řekl Papež Lev XIV. během středeční generální audience.
Papež vyzval k humanitární pomoci pro stovky tisíc trpících lidí v této oblasti.
Jeho výzva zahrnovala modlitby za oběti přírodní katastrofy, při které zničující sesuvy půdy vyvolané povodněmi tento týden zabily přes tisíc lidí v pohoří Marra na východě Súdánu.
Papež zmínil smrt a masivní vysídlení způsobené 29měsíční občanskou válkou v Súdánu. „Upřímně apeluji na odpovědné osoby a mezinárodní společenství, aby zajistily humanitární koridory a koordinovanou reakci s cílem zastavit tuto humanitární katastrofu.“
Vyzval k diplomatickým snahám o ukončení konfliktu a řekl: „Je čas zahájit seriózní, upřímný a inkluzivní dialog mezi stranami, aby byl ukončen konflikt a lidem v Súdánu byla vrácena naděje, důstojnost a mír.“
Svou prosbu o modlitby za oběti sesuvu půdy pronesl v angličtině: „V Tarasinu způsobil ničivý sesuv půdy mnoho úmrtí a zanechal za sebou bolest a zoufalství. A jako by toho nebylo dost, šíření cholery ohrožuje stovky tisíc lidí, kteří jsou již vyčerpaní,“ řekl.
„Jsem blíže než kdy jindy súdánskému lidu, zejména rodinám, dětem a vysídleným osobám. Modlím se za všechny oběti. Žádám vás všechny, abyste se ke mně připojili v modlitbě za ty, kteří byli postiženi nedávnými sesuvy půdy v pohoří Marra v Súdánu.“
A po vzývání věčného pokoje pro ty, kteří zemřeli, jakož i útěchy a síly pro jejich blízké, Papež Lev uzavřel: „I uprostřed takových tragédií nesmíme nikdy ztratit naději v Boží lásku k nám.“
Válka v Súdánu
Válka v Súdánu vypukla v dubnu 2023 a byla vyvolána bojem o moc mezi súdánskou armádou a paramilitárními Rychlými podpůrnými silami, když se země připravovala na vytvoření přechodné vlády po svržení dlouholetého diktátora Omara al-Bašíra.
Odhaduje se, že konflikt si vyžádal až 150 000 životů a způsobil, že asi 12 milionů lidí muselo opustit své domovy. Humanitární organizace tvrdí, že došlo k jedné z největších humanitárních krizí na světě, přičemž pomoc potřebuje asi 30 milionů lidí.
Po celé zemi byly zničeny domy, nemocnice a školy a přestaly fungovat základní služby, zatímco podvýživa a nedostatek potravin se zhoršují a asi 680 000 lidí se nachází v katastrofálním stavu nedostatečné výživy.
El Fasher, hlavní město Severního Dárfúru, které je v obležení, je také v sevření smrtící epidemie cholery.
Další dvě města – Kadugli v jižním Kordofanu a El Obeid v severním Kordofanu – jsou rovněž obléhána a agentury OSN tvrdí, že je nemožné doručit pomoc.
Vojáci na obou stranách konfliktu byli obviněni z flagrantního porušování mezinárodního práva a válečných zločinů, údajně se dopouštějí znásilňování, mučení a zabíjení civilistů.