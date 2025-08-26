Téma papeže pro Světový den míru 2026: „Mír s vámi všemi“
Devin Watkins, Vatikán
Dikasterium pro podporu integrálního lidského rozvoje vydalo v úterý prohlášení, ve kterém poskytlo podrobnosti o tématu, které Papež Lev XIV. zvolil pro Světový den míru 2026.
„Mír s vámi všemi: Směrem k ‚neozbrojenému a odzbrojujícímu‘ míru“ je tématem každoroční slavnosti věnované univerzálnímu míru, která se koná 1. ledna, v liturgický svátek Marie, Matky Boží.Téma, jak uvádí tisková zpráva, „vyzývá lidstvo, aby odmítlo logiku násilí a války a přijalo autentický mír založený na lásce a spravedlnost
i“.Večer po svém zvolení papežem 8. května 2025 a při několika dalších příležitostech od té doby Papež Lev XIV. vyzýval k míru charakteristickou formulací – „neozbrojený a odzbrojující“ –, aby tak charakterizoval typ míru, který si pro svět přeje.
„Tento mír musí být neozbrojený, to znamená, že nesmí být založen na strachu, hrozbách nebo zbraních,“ uvádí tisková zpráva. „A musí být odzbrojující, schopný řešit konflikty, otevírat srdce a vytvářet vzájemnou důvěru, empatii a naději.“
„Nestačí jen volat po míru,“ uvádí se v ní. „Musíme jej ztělesňovat způsobem života, který odmítá jakoukoli formu násilí, ať už viditelného, nebo systémového.“
Tisková zpráva dikasteria poukázala na všeobecné volání celého lidstva po míru, bez ohledu na náboženskou příslušnost nebo roli ve společnosti.
„Pozdrav vzkříšeného Krista ‚Pokoj vám‘ (Jan 20,19) je výzvou adresovanou všem – věřícím, nevěřícím, politickým vůdcům i občanům –, aby budovali Boží království a společně pracovali na budování humánní a mírové budoucnosti,“ uzavírá prohlášení.