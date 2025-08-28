Hledejte

Střelba v katolické škole v USA: zabity dvě děti. Zármutek papeže

V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Parolinem vyjadřuje Lev XIV. soustrast nad „strašnou tragédií“, která se odehrála v Minneapolis ve Spojených státech. K útoku došlo během mše v kostele, který se nachází v areálu školy. Střelba skrze okna zabila dvě děti a zranila 17 osob.

Vatican News

Papež Lev XIV. přijal „s hlubokým zármutkem“ zprávu o střelbě v kostele Annunciation Church v Minneapolis. Tak zní telegram podepsaný kardinálem státním sekretářem Vatikánu Pietrem Parolinem, který papež poslal arcibiskupovi Saint Paul a Minneapolis Bernardu Hebdovi.

V tuto chvíli jsou bilancí tragédie dvě oběti – obě děti ve věku 8 a 10 let – a 17 zraněných, mezi nimi dalších 14 dětí, z nichž sedm je v kritickém stavu. Muž, který zahájil palbu a střílel přes okna na děti sedící v lavicích kostela během mše, která se konala uvnitř školního areálu, si poté vzal život.

Modlitba za ty, kteří truchlí nad ztrátou dítěte

Papež, jak říká text, „vyjadřuje svou upřímnou soustrast a ujišťuje o své duchovní blízkosti všem, kteří byli touto strašnou tragédií zasaženi“, zejména rodinám, „které nyní truchlí nad ztrátou dítěte“. Lev XIV. „svěřuje duše zemřelých dětí lásce všemohoucího Boha“ a ujišťuje o své modlitbě „za zraněné, stejně jako za záchranáře, zdravotnický personál a duchovní, kteří se starají o ně a o jejich drahé“.

Požehnání místní komunitě

Telegram končí apoštolským požehnáním, které Lev XIV. udělil komunitě Annunciation Catholic School, arcidiecézi Saint Paul a Minneapolis a všem obyvatelům metropolitní oblasti Twin Cities jako „zástavu míru, síly a útěchy v Pánu Ježíši“.

28. srpna 2025, 11:16

