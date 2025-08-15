Hledejte

Papež

PODCAST - Papež při modlitbě Anděl Páně: Maria je ikona naděje

Během modlitby „Anděl Páně“ v Castel Gandolfo vyzval papež Lev XIV. všechny poutníky na cestě životem, aby upřeli svůj zrak na Marii, Matku Boží.
Poslechněte si papežovu promluvu v češtině

Papež Lev XIV.

Drazí bratři a sestry, hezký svátek!

Otcové Druhého vatikánského koncilu nám zanechali nádherný text o Panně Marii, který bych rád dnes znovu přečetl s vámi, když slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Na konci dokumentu o církvi koncil říká: „Matka Ježíše, která je již v nebi oslavená tělem i duší, je obrazem a počátkem Církve, která bude dovršena v budoucím věku. Tak i na zemi nyní září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně (srov. 2 Pt 3,10).“ (Lumen gentium, 68).

Maria, kterou vzkříšený Kristus vzal s sebou do slávy s tělem i duší, září jako ikona naděje pro své putující děti v dějinách.

Jak nezmínit verše Danteho v poslední písni Ráje? V modlitbě, kterou vložil do úst svatému Bernardovi a která začíná slovy „Panno, matko, dcero svého syna“ (XXXIII, 1), básník velebí Marii, protože tady dole, mezi námi smrtelníky, je „živým pramenem naděje“ (tamtéž, 12), tedy živým zdrojem, tryskajícím nadějí.

Sestry a bratři, tato pravda naší víry dokonale ladí s tématem jubilea, které právě prožíváme: „Poutníci naděje“.

Poutník potřebuje cíl, který mu udává směr cesty: krásný, přitažlivý cíl, který vede jeho kroky a oživuje ho, když je unavený, který vždy oživuje v jeho srdci touhu a naději. Na cestě bytí je tímto cílem Bůh, nekonečná a věčná láska, plnost života, pokoje, radosti a všeho dobra. Lidské srdce je přitahováno touto krásou a není šťastné, dokud ji nenajde; a ve skutečnosti riskuje, že ji nenajde, pokud se ztratí uprostřed „temného lesa“ zla a hříchu.

Ale zde je milost: Bůh nám vyšel vstříc, vzal na sebe naše tělo, stvořené z hlíny, a vzal je s sebou, symbolicky řečeno „do nebe“, tedy do Boha. To je tajemství Ježíše Krista, který se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých pro naši spásu; a neoddělitelné od něj je také tajemství Marie, ženy, z níž Boží Syn přijal tělo, a tajemství Církve, mystického těla Kristova. Jedná se o jediné tajemství lásky, a tedy i svobody.

Tak jako Ježíš řekl „ano“, tak i Maria řekla „ano“, uvěřila slovu Páně. A celý její život byl poutí naděje spolu s Božím Synem a jejím Synem, poutí, která ji přes kříž a vzkříšení přivedla do vlasti, do náruče Boží.

Proto, když jsme na cestě, jako jednotlivci, jako rodina, jako společenství, zvláště když se objeví mračna a cesta se stává nejistou a obtížnou, pozvedněme zrak, podívejme se na ni, na naši matku, a znovu najdeme naději, která nezklame (srov. Řím 5,5).

 

15. srpna 2025, 15:35

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Modlete se s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.