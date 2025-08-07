PODCAST – Papež odpovídá na otázky mladých lidí: Přátelství je cestou k míru a může změnit svět
První otázka – Přátelství
Svatý otče, jmenuji se Dulce Maria, je mi třiadvacet let a pocházím z Mexika. Obracím se na vás, abych tlumočila realitu, kterou my, mladí lidé, prožíváme v mnoha částech světa. Jsme děti své doby. Žijeme v kultuře, která nám patří a která nás, aniž bychom si to uvědomovali, formuje; je poznamenaná technologií, zejména v oblasti sociálních sítí. Často propadáme iluzi, že máme mnoho přátel a že vytváříme blízké vztahy, zatímco čím dál častěji zakoušíme různé formy osamělosti. Jsme si blízko a jsme propojeni s tolika lidmi, a přece to nejsou skutečné a trvalé vztahy, ale pomíjivé a často iluzorní.
Svatý otče, moje otázka zní: Jak můžeme najít upřímné přátelství a opravdovou lásku, které nás povedou k pravé naději? Jak nám víra může pomoci v utváření naší budoucnosti?
Papežova odpověď:
Drazí mladí, lidské vztahy, naše vztahy s druhými lidmi jsou pro každého z nás nepostradatelné, počínaje samotným faktem, že každý muž a každá žena na světě se rodí jako něčí dítě. Náš život začíná určitou vazbou, a právě skrze tato pouta rosteme. V tomto procesu hraje kultura zásadní roli: je to jazyk, jímž si rozumíme sami se sebou a interpretujeme svět. Každá kultura, podobně jako slovník, obsahuje ušlechtilá slova i slova vulgární, hodnoty i omyly, které je třeba se naučit rozlišovat. Vášnivým hledáním pravdy nejen kulturu přijímáme, ale také ji proměňujeme skrze volby svého života. Pravda je totiž pouto, které spojuje slova s věcmi, jména s tvářemi. Lež naopak tyto aspekty odděluje, což vede ke zmatení a nedorozumění. Nyní, mezi mnoha kulturními propojeními, která charakterizují náš život, se internet a sociální sítě staly „mimořádnou příležitostí k dialogu, setkání a výměně mezi lidmi, stejně jako k přístupu k informacím a poznání“ (Papež František, Christus vivit, 87). Tato média jsou však dvojznačná, pokud jim vládnou obchodní logiky a zájmy, které naše vztahy tříští na tisíce přerušovaných spojení. V této souvislosti papež František připomněl, že někdy mohou „komunikační mechanismy, reklama a sociální sítě být používány k tomu, aby z nás učinily otupělé bytosti, závislé na konzumu“ (Christus vivit, 105). Pak se naše vztahy stávají zmatenými, úzkostnými nebo nestálými. Kromě toho, jak víte, dnes existují algoritmy, které nám napovídají, na co se máme podívat, co si máme myslet a kteří lidé by měli být našimi přáteli. Do našich vztahů to vnáší zmatek a někdy úzkost. Když totiž nástroj ovládne člověka, člověk se stává nástrojem – ano, nástrojem trhu a zároveň zbožím. Jen upřímné vztahy a stabilní pouta umožňují růst příběhům dobrého života.
Nejdražší, každý člověk přirozeně touží po tomto dobrém životě, tak jako plíce touží po vzduchu – ale jak těžké je jej nalézt! Jak obtížné je najít ryzí přátelství! Před staletími postihl svatý Augustin hlubokou touhu našeho srdce – je to touha každého lidského srdce, aniž by znal dnešní technologický vývoj. Také on prožil bouřlivé mládí, ale nespokojil se, neumlčel volání svého srdce. Augustin hledal pravdu, pravdu, která nezklame, krásu, která nepomíjí. Jak ji našel? Jak nalezl upřímné přátelství, lásku schopnou dát naději? Tím, že nalezl Toho, kdo jej už hledal, setkal se s Ježíšem Kristem. Jak utvářel svou budoucnost? Tím, že ho následoval – svého přítele od věčnosti. Zde jsou jeho slova: „Žádné přátelství není věrné, leda v Kristu. A jen v Něm může být šťastné a věčné“ (Proti dvěma pelagiánským listům, I, I, 1); a pravé přátelství je vždy v Ježíši Kristu a vyznačuje se důvěrou, láskou a úctou. „Opravdově miluje svého přítele ten, kdo v něm miluje Boha“ (Kázání 336, 2), říká nám svatý Augustin. Přátelství s Kristem, které je základem víry, není jen jednou z mnoha pomocí při utváření budoucnosti – je naší Polární hvězdou. Jak napsal blahoslavený Pier Giorgio Frassati: „Žít bez víry, bez dědictví, které bychom bránili, bez boje za Pravdu, neznamená žít, ale živořit“ (Dopisy, 27. února 1925). Když naše přátelství zrcadlí toto hluboké pouto s Ježíšem, stávají se jistě upřímnými, velkorysými a pravdivými.
Drazí mladí, mějte se mezi sebou rádi! Mějte se rádi v Kristu. Naučte se v druhých vidět Ježíše. Přátelství doopravdy může změnit svět. Přátelství je cestou k míru.
Druhá otázka – Odvaha
Svatý otče, jmenuji se Gaia, je mi devatenáct let a jsem Italka. Dnes večer bychom vám my všichni, zde přítomní mladí lidé, rádi vyprávěli o svých snech, nadějích a pochybnostech. Náš věk se vyznačuje důležitými rozhodnutími, která jsme povoláni učinit, abychom nasměrovali svůj budoucí život. Avšak kvůli ovzduší nejistoty, které nás obklopuje, jsme v pokušení všechno odkládat a strach z neznámé budoucnosti nás ochromuje. Víme, že volit znamená něčeho se vzdát, a to nás brzdí – přesto vnímáme, že naděje ukazuje na dosažitelné cíle, i když jsou poznamenány nejistotou přítomného okamžiku.
Svatý otče, ptáme se Vás: Kde najít odvahu k rozhodnutí? Jak můžeme být odvážní a prožívat dobrodružství opravdové svobody, činit radikální a smysluplné volby?
Papežova odpověď:
Děkuji za tuto otázku. Otázka zní – jak najít odvahu k volbě? Kde hledat odvahu, abych dokázal podstoupit volby a rozhodnutí? Volba je základní lidský čin. Když se na ni podíváme pozorně, pochopíme, že nejde jen o výběr něčeho, ale především o výběr někoho. Když volíme doopravdy, rozhodujeme o tom, kým chceme být. Nejvyšší volbou je totiž rozhodnutí o vlastním životě: Jakým mužem chceš být? Jakou ženou chceš být?
Nejdražší mladí, volit se učíme skrze zkoušky života – a především tím, že si připomínáme, že jsme byli vyvoleni. Tuto paměť je třeba rozvíjet a pěstovat. Život jsme dostali zadarmo, aniž bychom si ho vybrali! Na počátku nás samotných nestálo naše rozhodnutí, ale láska, která nás chtěla. V průběhu života se pak jako opravdový přítel ukazuje ten, kdo nám pomáhá tuto milost rozpoznat a znovu ji v sobě oživit při rozhodnutích, která máme činit.
Drazí mladí, správně jste řekli: „volit znamená zároveň se něčeho vzdát – a to nás někdy ochromuje.“ Chceme-li být svobodní, musíme vycházet z pevného základu, ze skály, která je oporou pro naše kroky. Touto skálou je láska, která nás předchází, překvapuje a nekonečně nás přesahuje: je to láska Boží. Proto se před Bohem každá volba stává soudem, který nás o nic neobírá, ale vždy přivádí k tomu nejlepšímu.
Odvaha k rozhodnutí pochází z lásky, kterou nám Bůh projevil v Kristu. On je tím, kdo nás miloval celým svým bytím, spasil svět a ukázal nám tak, že darovat svůj život je cestou k seberealizaci. Setkání s Ježíšem tak odpovídá nejhlubším touhám našeho srdce, protože Ježíš je Boží láska, která se stala člověkem. V tomto smyslu, právě zde, kde se nyní nacházíme, řekl před pětadvaceti lety svatý Jan Pavel II.: „Je to Ježíš, koho hledáte, když sníte o štěstí; on na vás čeká, když vás nic z toho, co nacházíte, neuspokojuje; on je ta krása, která vás tolik přitahuje; on vás vyzývá touhou po radikalitě, která vám brání spokojit se s kompromisy; on vás vede k tomu, abyste odložili masky, které činí váš život nepravdivý; on vám v srdci čte ta nejopravdovější rozhodnutí, která by jiní chtěli potlačit“ (Modlitební vigilie při XV. Světových dnech mládeže, 19. srpna 2000). Strach pak ustupuje naději, protože jsme si jisti, že Bůh dovede k naplnění to, co započne.
Jeho věrnost rozpoznáváme ve slovech toho, kdo opravdově miluje – protože sám zakusil, že byl opravdu milován. „Ty jsi můj život, Pane“ – to jsou slova, která kněz nebo zasvěcená osoba pronášejí s radostí a svobodou. „Ty jsi můj život, Pane“ „Přijímám tě za manželku / za manžela“ – tato věta proměňuje lásku muže a ženy v účinný znak Boží lásky v manželství. To jsou ony radikální a smysluplné volby: manželství, kněžství a zasvěcený život vyjadřují darování sebe sama – svobodné a osvobozující – které nás činí skutečně šťastnými. Nacházíme v nich štěstí, když se učíme darovat sami sebe. Darovat život pro druhé. Takové volby dávají našemu životu smysl a proměňují ho podle obrazu dokonalé Lásky, která nás stvořila a vykoupila ze všeho zlého.
Říkám to dnes večer s myšlenkou na dvě dívky, Marii, dvacetiletou Španělku, a Pascale, osmnáctiletou Egypťanku. Obě se rozhodly přijet do Říma na Jubileum mládeže a v těchto dnech je zastihla smrt. Modleme se společně za ně, poutnice naděje; modleme se také za jejich rodiny, přátele a společenství. Kéž je vzkříšený Ježíš přijme do svého království v pokoji a radosti. A ještě bych vás chtěl poprosit o modlitby za dalšího přítele, modleme se také za španělského mladíka Ignacia Gonzalveze, který byl hospitalizován v nemocnici „Bambino Gesù“: modleme se za něj, za jeho zdraví.
Najít odvahu učinit obtížná rozhodnutí a říci Ježíši: „Ty jsi můj život, Pane“. Děkuji.
Třetí otázka – Povolání k dobru a hodnota ticha
Svatý otče, jmenuji se Will. Je mi dvacet let a pocházím ze Spojených států. Chtěl bych vám položit jednu otázku jménem mnoha mladých lidí, které máme kolem sebe a kteří ve svých srdcích touží po něčem hlubším. Jsme přitahováni k vnitřnímu životu, i když jsme na první pohled často považováni za povrchní a bezstarostnou generaci. Hluboko v sobě cítíme přitažlivost k tomu, co je krásné a dobré – jako k pramenům pravdy. Hodnota ticha, jako při této vigilii, nás fascinuje, i když v nás někdy vyvolává strach kvůli pocitu prázdnoty.
Svatý otče, chtěl bych se Vás zeptat: jak se můžeme ve svém životě skutečně setkat se Vzkříšeným Pánem a být si jisti jeho přítomností i uprostřed zkoušek a nejistot?
Papežova odpověď:
Přímo na začátku dokumentu, kterým papež František vyhlásil tento jubilejní rok, napsal, že „v srdci každého člověka přebývá naděje jako touha a očekávání budoucího dobra“ (Spes non confundit, 1).
V biblickém jazyce slovo „srdce“ znamená „svědomí“: protože každý člověk touží ve svém srdci po dobru, z tohoto zdroje pramení naděje, že ho přijme. Ale co je to „dobro“? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, potřebujeme svědka: někoho, kdo by nám prokázal dobro. Ještě více potřebujeme někoho, kdo by byl naším dobrem a s láskou naslouchal touze, která se chvěje v našem svědomí. Bez těchto svědků bychom se nenarodili ani nevyrostli v dobru: jako praví přátelé podporují společnou touhu po dobru a pomáhají nám ji uskutečňovat v každodenních rozhodnutích.
Nejdražší mladí, Ježíš je přítel, který nás vždy doprovází na cestě utváření svědomí. Pokud se skutečně chcete setkat se Vzkříšeným Pánem, naslouchejte jeho slovu – evangeliu o spáse. Přemýšlejte o svém způsobu života a usilujte o spravedlnost, abyste pomáhali utvářet lidštější svět. Služte chudým a tím vydávejte svědectví o dobru, které bychom si všichni přáli zakoušet od druhých. Zůstaňte sjednoceni s eucharistickým Ježíšem. Klaňte se Eucharistii – prameni věčného života. Studujte, pracujte a milujte podle příkladu Ježíše, dobrého Mistra, který stále kráčí po našem boku. Na každém kroku, když hledáme dobro, prosme ho: Zůstaň s námi, Pane (srov. Lk 24,29). Zůstaň s námi, Pane. Zůstaň s námi, protože bez tebe nemůžeme vykonat dobro, po kterém toužíme. Ty si přeješ naše dobro. Ty, Pane, jsi naše dobro. Kdo se s tebou setká, touží, aby se s tebou setkali i druzí, protože tvé slovo je světlo jasnější než jakákoli hvězda, které osvětluje i tu nejtemnější noc.
Papež Benedikt XVI. rád říkával, že kdo věří, nikdy není sám. Proto se doopravdy s Kristem setkáváme v církvi – tedy ve společenství těch, kdo ho upřímně hledají. Pán sám nás shromažďuje, abychom tvořili společenství věřících, kteří se navzájem podporují. Nakolik svět potřebuje misionáře evangelia, kteří by byli svědky spravedlnosti a pokoje! Nakolik budoucnost potřebuje muže a ženy, kteří by byli svědky naděje! Nejdražší mladí lidé, to je úkol, který nám Vzkříšený Pán svěřuje!
Svatý Augustin napsal: „Člověk, část tvého stvoření, ó Bože, tě chce chválit. Ty ho podněcuješ, aby se těšil z tvé chvály, protože jsi nás stvořil pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Ať tě hledám, Pane, volám k tobě a vzývám tě s vírou“ (Vyznání, I). Spojuji tuto prosbu s vašimi otázkami a svěřuji vám tuto modlitbu: „Děkuji ti, Ježíši, že jsi nás našel: mým přáním je zůstat mezi tvými přáteli, abych tě objímal a stal se společníkem na cestě pro každého, koho potkám. Dej, Pane, ať ti, kdo mě potkají, potkají i tebe, i skrze má omezení, i skrze mou křehkost.“ Těmito slovy bude náš dialog pokračovat pokaždé, když se podíváme na Ukřižovaného: v něm se setkají naše srdce. Pokaždé, když uctíváme Krista v Eucharistii, naše srdce se sjednocují v něm. Vytrvejte tedy ve víře s radostí a odvahou. A tak můžeme říci: děkujeme ti, Ježíši, že jsi nás miloval; děkujeme ti, Ježíši, že jsi nás povolal. Zůstaň s námi, Pane! Zůstaň s námi!