Papežova katecheze: Pravá láska se dává ještě dříve, než je opětována

Katecheze Lva XIV. při generální audienci na Svatopetrském náměstí, 6.8.2025 Katechetický cyklus jubilejního roku „Ježíš Kristus, naše naděje“ – III. Ježíšova Pascha. (1. část: „Tam nám přichystejte večeři“, Mk 14,15)

Mk 14,12-16

Irmãos e irmãs, bom dia! (Dobrý den, bratři a sestry!)

Drazí bratři a sestry,

pokračujeme v naší jubilejní pouti za poznáním Kristovy tváře, v níž naše naděje nabývá tvaru a podstaty. Dnes začneme rozjímat o tajemství Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení. Zahájíme tím, že se zamyslíme nad slovem, které se zdá být jednoduché, ale skrývá v sobě drahocenné tajemství křesťanského života: připravit.

V Markově evangeliu se píše: „První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ (Mk 14,12). Je to praktická otázka, ale také plná očekávání. Učedníci tuší, že se chystá něco důležitého, ale neznají podrobnosti. Ježíšova odpověď zní téměř jako hádanka: „Jděte do města a tam vás potká muž, který ponese džbán vody“ (v. 13). Podrobnosti jsou symbolické: muž nesoucí džbán – v té době obvykle ženský úkon –, připravená místnost v horním patře, neznámý hostitel. Jako by vše bylo připraveno předem. A skutečně tomu tak je. V tomto příběhu evangelium odhaluje, že láska není výsledkem náhody, ale vědomého rozhodnutí. Nejde o pouhou reakci, ale o rozhodnutí, které vyžaduje přípravu. Ježíš nejde vstříc svému utrpení z pouhé osudovosti, ale z věrnosti cestě, kterou přijal a kterou kráčí svobodně a s péčí. To nás utěšuje: vědomí, že dar jeho života vychází z hlubokého záměru, nikoli z náhlého popudu.

Ona „připravená místnost v horním patře“ nám říká, že Bůh nás vždy předchází. Ještě dříve, než si uvědomíme, že potřebujeme přijetí, Bůh již pro nás připravil místo, kde můžeme poznat sami sebe a cítit se jako jeho přátelé. Tímto místem je v podstatě naše srdce: „místnost“, která se může zdát prázdná, ale čeká jen na to, až bude poznána, naplněna a chráněna. Velikonoční večeře, kterou mají učedníci připravit, je ve skutečnosti již připravena v Ježíšově srdci. On vše naplánoval, zařídil a rozhodl. Přesto žádá své přátele, aby splnili svou část. To nás učí něco podstatného pro náš duchovní život: milost neodstraňuje naši svobodu, ale probouzí ji. Boží dar neruší naši odpovědnost, ale činí ji plodnou.

I dnes, stejně jako tehdy, je třeba připravit večeři. Nejde jen o liturgii, ale o naši ochotu vstoupit do gesta, které nás přesahuje. Eucharistie se neslaví jen na oltáři, ale také v každodenním životě, kde je možné vše prožít jako dar a díkůvzdání. Připravit se na oslavu tohoto díkůvzdání neznamená udělat něco navíc, ale uvolnit prostor. Znamená to odstranit to, co nás zatěžuje, zmírnit nároky, nepěstovat nereálná očekávání. Příliš často totiž zaměňujeme přípravy s iluzemi. Iluze nás rozptylují, přípravy nás usměrňují. Iluze hledají výsledek, přípravy umožňují setkání. Pravá láska – připomíná nám evangelium – se dává ještě dříve, než je opětována. Je to předem daný dar. Nezakládá se na tom, co dostává, ale na tom, co chce dát. To prožil Ježíš se svými učedníky: zatímco oni ještě nechápali, zatímco jeden se ho chystal zradit a druhý zapřít, On připravoval pro všechny večeři ve společenství.

Drazí bratři a sestry, i my jsme pozváni, abychom Pánu „připravili velikonoční večeři“. Nejen liturgickou, ale i ve svém životě. Každý projev ochoty, každý bezpodmínečný skutek, každé předem nabídnuté odpuštění, každá trpělivě přijatá námaha je způsobem, jak připravit místo, kde může Bůh přebývat. Můžeme se tedy ptát: jaké prostory ve svém životě musím uspořádat, aby byly připraveny přijmout Hospodina? Co pro mě dnes znamená „připravit“? Možná to znamená vzdát se nějakého nároku, neočekávat, že se ten druhý změní, udělat první krok. Možná to znamená více naslouchat, méně jednat nebo se naučit důvěřovat tomu, co již bylo připraveno.

Přijmeme-li výzvu k přípravě místa společenství s Bohem a mezi sebou navzájem, zjistíme, že jsme obklopeni znameními, setkáními, slovy, která nás vedou k té prostorné a již připravené místnosti, kde se neustále slaví tajemství nekonečné lásky, která nás podporuje a vždy nás předchází. Kéž nám Bůh dopřeje, abychom pokorně připravovali jeho přítomnost. A v této každodenní ochotě ať v nás roste také ta klidná důvěra, která nám umožňuje přistupovat ke všemu se svobodným srdcem. Neboť tam, kde byla připravena láska, může život skutečně vzkvétat.