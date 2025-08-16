Papež zaslal poselství Oblátkám sv. Františky Římské
Christopher Wells, Vatikán
Papež Lev XIV. připomněl svatou Františku Římksou při 600. výročí její slavnostní profese, kdy se tato „vzorová manželka a matka“ zasvětila „Bohu a oddané službě těm, kteří trpěli lidskou a duchovní chudobou své doby“.
Ve zprávě adresované oblátkám založeným svatou Františkou Svatý otec vyjádřil radost, že se může připojit k jejich modlitbám, a poukázal na to, jak se svěřují Bohu a svěřují mu své touhy po budování „Jeho království světla a míru“.
Papež Lev citoval svého předchůdce, papeže Eugena IV., který řekl: „Naše společnost potřebuje ženy“ jako svatá Františka: ženy, které jsou „zapálené pro evangelium a ... ‚zapálené Boží horlivostí, toužící sloužit Nejvyššímu v duchu pokory a, nakolik to jejich křehkost dovoluje, napodobovat apoštolský život, aby se získaly pro Krista a žily v komunitě a lásce‘“.
Podobně, pokračoval s odvoláním na svatého Jana Pavla II., svět potřebuje „duše, které ‚povzbuzené a posílené milostí, citlivé k potřebám a sklonům dnešní společnosti, jsou schopny činit rozhodnutí hluboké evangelní radikálnosti [...] charakterizované přísnou disciplínou, radostným odříkáním a velkorysou obětavostí‘“.
Papež Lev dále zdůraznil tři aspekty svatosti svaté Francesky: „horlivost, s níž se věnovala šíření Kristova učení ve světě“, „poslušnost vůči vedení andělů... spojenou s oddaností svým svatým patronům“ a „oddanost jednotě církve“.
Oblátský klášter Tor de' Specchi „v srdci Říma“ pokračuje v díle svaté Františky, řekl papež. V uznání mnoha ctitelů svaté Františky, kteří klášter navštívili v průběhu staletí, papež Lev řekl: „I dnes, v tak frenetické a opulentní společnosti, je velká potřeba takovýchto oáz.“
Oblátky vyzval, aby „znovu roznítily své charisma“, a ujistil je, že Duch Svatý jim bude pomáhat v pokračování jejich poslání „pro dobro církve“. Povzbudil je, aby „se cítily sjednocené s církví, která na ně hledí s zvláštní láskou“, a na závěr svého poselství je svěřil do ochrany Panny Marie a svatých a ujistil je o svém apoštolském požehnání.