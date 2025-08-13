Papež vyzval k míru pro všechny válčící národy
Vatican News
„Prosme Boha, aby daroval mír všem národům, které prožívají tragédii války.“ Touto výzvou zakončil Lev XIV. dnešní generální audienci, která se kvůli letnímu horku konala především v aule Pavla VI., ale také na nádvoří Petriano a Ve vatikánské bazilice, kam se papež odebral, aby pozdravil účastníky a požehnal jim.
Před 14 000 přítomnými na třech různých místech a před těmi, kteří byli připojeni prostřednictvím médií, papež připomněl liturgickou památku svatého Maxmiliána Kolbeho, která připadá na zítřek, a slavnost Nanebevzetí Panny Marie v pátek15. srpna, a vyzval k následování příkladu Panny Marie v „péči o každého člověka“.
Předtím papež Lev XIV. pokračoval v cyklu jubilejních katechezí, který zahájil jeho předchůdce František na téma „Kristus, naše naděje“, a komentoval evangelijní příběh o poslední Ježíšově večeři s učedníky, během které oznámí zradu jednoho z nich.
Dnes, ve středu 13. srpna odpoledne, se papež odebere na odpočinek do letní rezidence v Castel Gandolfu, kde zůstane do 19. srpna. Během pobytu povede nedělní modlitbu Anděl Páně a bude sloužit veřejné mše svaté na svátek Nanebevzetí Panny Marie (v papežské farnosti v Castel Gandolfu) a v neděli 17. srpna ve svatyni Santa Maria della Rotonda v obci Albano Laziale, po níž poobědvá s klienty diecézní charity.