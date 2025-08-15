Papež: Sociální spravedlnost nemá opustit evangelium ani přejít k násilí
Devin Watkins
Církev v Peru pořádá ve dnech 14. až 16. srpna v Limě sociální týden, který sdružuje katolíky k dialogu o řešení složitých sociálních problémů země.
Papež Lev XIV. poslal účastníkům poselství, které tam bylo ve čtvrtek večer přečteno ve španělštině.
Papež připomněl, že jeho vlastní pastorační služba byla poznamenána církví v Peru, a poznamenal, že Boží prozřetelnost vždy provázela Peruánce.
Upozornil na několik svatých spjatých s touto latinskoamerickou zemí, mezi nimi sv. Růženu z Limy, sv. Martina z Porres, sv. Jana Macíase a sv. Turibia z Mogroveja, a vyzdvihl jejich jedinečné příklady péče o sociální spravedlnost.
Papež Lev připomněl slova papeže sv. Pavla VI. při kanonizaci sv. Jana Macíase, který miloval lidi, „protože v nich viděl obraz Boha“.
„Jak rádi bychom to připomněli těm, kteří dnes pracují mezi chudými a marginalizovanými!“ řekl. „Nesmíme se odchýlit od evangelia ani porušovat zákon lásky, abychom násilím dosáhli větší spravedlnosti.“
Stejně jako jeho předchůdce papež Lev vyzval ty, kteří pracují pro sociální spravedlnost, aby proměnili lidi zevnitř spolu s jejich sociálními strukturami, aby se stali spravedlivějšími a lidštějšími.
Papež se obrátil k svatému Turibiovi z Mogroveja ze 16. století a chválil tohoto španělského biskupa za rozsáhlou činnost při rozšiřování církve v Peru, kde založil 100 nových farností, uspořádal Panamerickou radu a vynaložil veškeré síly na péči o lidi žijící na okraji společnosti.
„Peruánská země ho poznala nejen v zápalu apoštolské činnosti, která nás dodnes udivuje,“ řekl, „ale také v tichosti jeho klidné tváře a v jeho zamyšleném, zbožném chování, které jasně ukazovalo, odkud čerpal svou sílu: z intenzivní modlitby a sjednocení s Bohem.“
Papež Lev XIV. pak hovořil o současné situaci v Peru, které podle něj čelí mnoha výzvám v oblasti ekonomiky, politiky a kultury.
„Bolest způsobená nespravedlností a vyloučením, které trpí tolik našich bratří a sester, vybízí všechny pokřtěné, aby jako církev reagovali způsobem, který odpovídá znamením doby a vychází ze samotného srdce evangelia,“ řekl.
Papež vyzdvihl svaté jako vzory pro naši dobu, která volá každého člověka k vytváření lepší budoucnosti.
„Pochopme,“ řekl, „že veškerá sociální činnost církve musí mít za střed a cíl hlásání Kristova evangelia, a to tak, aby bez zanedbávání toho, co je bezprostřední, vždy zachovávala vědomí správného a konečného směřování své služby.“
Na závěr papež Lev vyzval církev v Peru, aby vyjádřila svou lásku k Bohu sdílením jak hmotného chleba, tak i chleba Božího slova s ostatními, aby se jejich srdce probudila „hladem po chlebu nebeském, který může dát jen církev“.