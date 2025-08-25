Papež: Různé víry, které vedou dialog, jsou pro společnost vzorem svornosti
Alessandro De Carolis – Vatikán
Devět tisíc kilometrů. Tolik urazil 29letý jezuita Andrius Rudamina ze své rodné Litvy až do Goa v Indii, kam dorazil spolu s 11 portugalskými spolubratry. Je 22. srpna 1625 a je to poprvé, co syn svatého Ignáce z Loyoly vkročil na obrovský indický subkontinent. Zůstal tam jen několik měsíců, ale stačilo to, aby si ho lidé oblíbili pro jeho pozornost a solidaritu s chudými a nemocnými. Je to kus historie církve, který je 400 let po této události oslavován se všemi poctami v katedrále ve Starém Goa za požehnání Lva XIV.
Dědictví dialogu a kulturní integrace
V telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem a adresovaném kardinálu arcibiskupovi Goa a Damão Sebastião do Rosário Ferrão papež připomíná svědectví otce Rudminy, „jehož pevná katolická víra je dodnes viditelná v Litvě“ a jehož „odkaz dialogu a kulturní integrace“ zůstává „mimořádný“. Zatímco otec tohoto řeholníka, šlechtice z vesnice nedaleko Vilniusu, chtěl z Andriuse vychovat brilantního státníka, jeho rozhodnutí zasvětit se Bohu dalo církvi svědka, jehož „trpělivost“ a „prozíravost“ při šíření Kristova slova a zároveň naději, že „tato velkorysost a odvaha“ povzbudí „mnohé v naší době, aby s stejnou trpělivostí a prozíravostí reagovali na výzvy evangelizace“.
Lev XIV. na závěr vyzývá křesťany v Goa, „zejména v tomto jubilejním roce zaměřeném na naději“, aby podporovali „ekumenický i mezináboženský dialog, který může sloužit celé společnosti jako vzor bratrské harmonie, smíření a shody“.