Papež rozšiřuje rodičovskou péči a práva rodičů pracujících ve Vatikánu
Vatican News
Pět dní placené dovolené pro zaměstnance Vatikánu při narození dítěte; tři dny placené dovolené měsíčně pro rodiče dětí se zdravotním postižením. To jsou dvě z nových ustanovení obsažených v reskriptu zveřejněném dnes, 11. srpna, který rozšiřuje ochranu a práva zaměstnanců Vatikánského městského státu v různých oblastech. Dokument, podepsaný prefektem Sekretariátu pro ekonomiku, Maximinem Caballerem Ledo, byl schválen papežem Lvem XIV., který 28. července přijal právě Caballera, který papeži předložil usnesení Rady Úřadu pro práci Apoštolského stolce (ULSA), orgánu složeného ze zástupců různých orgánů Svatého stolce a Governorátu a jejich zaměstnanců.
Mezi novinky Reskriptu, který mění některé odstavce Jednotného dokumentu o opatřeních ve prospěch rodiny a Pravidel pro udělování rodinných přídavků, patří především ta, která se týká otcovské dovolené. „Zaměstnanec má nárok na pět dnů placené dovolené při narození dítěte“, uvádí se v dokumentu. „Pět dní dovolené, které se považují za pracovní dny, lze čerpat souvisle a/nebo rozdělit na celé dny, nikoli na hodiny, a to nejpozději do třiceti dnů od události, jinak nárok zaniká.“ Pracující otec má za pět dní dovolené nárok na „finanční odměnu ve výši 100 % mzdy, vypočítané se všemi náležitostmi souvisejícími s délkou pracovního poměru“.
Rodiny s postiženými dětmi
Pokud jde o rodiny s postiženými dětmi „v závažné situaci“, stanoví se, že „rodiče mají alternativně nárok na tři dny placeného volna měsíčně, které lze čerpat i souvisle, za předpokladu, že dítě není hospitalizováno na plný úvazek ve specializovaných zařízeních“.
„S cílem umožnit více času na péči o zdravotně postiženého člena rodiny“ znamená udělení volna – s výjimkou případů schválených příslušným orgánem – pro zaměstnance „nemožnost vykonávat jinou pracovní činnost“, jejíž případné povolení musí být odvoláno.
Klinické posouzení zdravotního postižení a jeho závažnosti, jak upřesňuje nově vydaný reskript, provádí lékařská komise na základě hodnotících tabulek vydaných vrchním orgánem na návrh ředitelství pro zdraví a hygienu vatikánského Governorátu. Rozhodnutí této komise je konečné.
Domácnost osoby uznané lékařskou komisí za těžce postiženou nebo invalidní má nárok na rodinný přídavek. Nárok na něj mají také příjemci přímé, nepřímé nebo pozůstalostní vatikánské penze, kteří byli lékařskou komisí uznáni za invalidní nebo těžce postižené.
Rodinné přídavky
V souvislosti s rodinnými přídavky reskript objasňuje, že jejich příjemci jsou rodiny s „manželskými nebo právně uznanými či zrovnoprávněnými dětmi staršími 18 let“; jsou-li studenti, „v období středoškolského studia do dosažení věku 20 let“ nebo „po celou dobu trvání vysokoškolského studia nebo studia uznaného Svatým stolcem jako rovnocenné, do dosažení věku 26 let“. Tato studia musí být doložena potvrzením o zápisu vydaným univerzitou.